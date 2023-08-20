В России резко подорожали квартиры в новостройках

Застройщики начали быстрее увеличивать цены на фоне активизации покупателей. За месяц средняя стоимость квартир в новостройках на крупнейших региональных рынках выросла почти на 2%, что является максимальным за полгода приростом. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на данные «Циан.Аналитики».

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«Средняя стоимость первичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках страны (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в августе составила 147,1 тыс. рублей за кв. метр, увеличившись за месяц на 1,9%. Эта динамика оказалось более выраженной, чем за последние пять месяцев, когда средний показатель вырос не более чем на 1%», — сообщили аналитики.

Самый существенный прирост средних цен на первичном рынке жилья за месяц произошел в Казани (+6,5%, до 191,5 тыс. руб. за кв. м) и Челябинске (+5,1%, до 104 тыс. руб. за кв. м). В Москве, по подсчетам «Циан.Аналитики», «квадрат» в новостройке сейчас в среднем стоит 328,6 тыс. рублей (+1,4% за месяц и +2,3% за год), а в Санкт-Петербурге — 232,1 тыс. рублей (+0,3% и минус 3,3% соответственно).

Ускорение темпа роста цен на новостройки руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов объяснил реакцией застройщиков на увеличивающийся спрос. В июле, по его данным, в столичном регионе было заключено 13,4 тыс. договоров долевого участия, а в городах-миллионниках без учета Москвы и Санкт-Петербурга — 15,4 тысяч. Оба эти показателя он назвал рекордными с февраля 2022 года. Повышенный спрос, по его словам, сохраняется и последние две недели — это заметно по числу взаимодействий пользователей с объявлениями.

