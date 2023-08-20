В ЕС побит восьмилетний рекорд по банкротствам компаний

Энергетический кризис, высокая стоимость жизни, вызванная ростом инфляции, привели к пугающему уровню банкротств по всему Евросоюзу. Во втором квартале текущего года количество заявлений о банкротстве компаний в европейских странах достигло самого высокого показателя с 2015 года, пишет Yeni Şafak.

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«За второй квартал количество банкротств компаний в странах ЕС увеличилось на 8,4% по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув самого высокого уровня с 2015 года, когда начали собираться данные», — следует из данных Евростата.

Количество банкротств увеличились во всех без исключения отраслях экономики, но наибольший рост был зафиксирован в сферах услуг по размещению и питанию (23,9%), транспорта и хранения (15,2%), а также образования, здравоохранения и соцобеспечения (10,1%).

Среди стран наибольшее число заявлений на банкротство было подано в Венгрии (40,8%), Латвии (24,8%) и Эстонии (24,6%). При этом количество создаваемых новых компаний в апреле-июне уменьшилось на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом.

Таким образом, количество обанкротившихся предприятий в странах ЕС растет на протяжении последних шести кварталов, резюмирует издание.

