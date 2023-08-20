Японцы разглядели в надводных дронах ВСУ лодки-камикадзэ времен Второй мировой

Украинские надводные дроны, которые несколько раз поражали российские объекты в Черном море, похожи на японские ударные лодки-камикадзэ «Синъё» времен Второй мировой войны. То, что Киев использует эти «линкоры бедняков», говорит о его отчаянии, так как это оружие не обладает большой разрушительной силой, однако ВМС России не следует его недооценивать, пишет японское издание Daily Shincho.

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«Императорский флот Японии разрабатывал оружие, основанное на той же концепции. Только в том случае технологий для беспилотного управления боевым средством еще не было. Поэтому ударной лодкой под названием «Синъё» управлял моряк-камикадзе. Это был своеобразный морской управляемый дрон-камикадзэ. Изготовленная из дерева моторная лодка (к концу войны их стали делать из металла) могла нести 250 кг взрывчатки и имела скорость до 55 км/ч. Они применялись против американских кораблей в битве на Окинаве и Филиппинах. Украинская армия тоже пошла по линии разработки дешевых надводных безэкипажных аппаратов в целях экономии. В чем-то они отдаленно повторили путь старых японских ударных средств "Синьё», — говорится в публикации.

По данным СМИ, украинский надводный беспилотник может нести до 300 кг взрывчатки, имеет запас хода 800 км и максимальную скорость 80 км/ч. Японский обозреватель полагает, что с помощью американской противокорабельной ракеты Harpoon можно было бы добиться аналогичных результатов, однако цена одного выстрела была бы равна $1 млн, а один беспилотный надводный дрон можно изготовить всего за пару десятков тысяч долларов.

«В Тихом или Атлантическом океанах этот дрон не окажется эффективным, но он будет представлять значительную угрозу для российского флота, дислоцированного во внутренних водах, таких как Черное море. Обнаружить такой маленький надводный боевой аппарат-камикадзэ весьма сложно, особенно при волнении на море. Тем более, что для скрытности он идет в "полупритопленном" положении. Здесь необходимы эффективные технические средства. И в случае их массового применения украинцами может сложиться такая ситуация, что Черноморский флот будет опасаться выходов в море из-за угрозы атак этих дронов», — считают в Daily Shincho.

