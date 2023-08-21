35 лет на рынке: Школа Бизнеса «Синергия» соберет главных экспертов индустрии на Synergy MBA Forum

Эти вызовы стимулируют предпринимателей выходить на новые рынки и открывают широкие возможности и ниши для российского бизнеса на внутреннем рынке. Synergy MBA Forum, который пройдет 24-25 августа 2023 в Holiday Inn Moscow - Lesnaya, направлен на поиск решений актуальных проблем российского бизнеса и обмен экспертизой между участниками рынка.

Школа Бизнеса «Синергия» соберет ведущих профессоров сферы бизнес-образования и опытных практиков бизнеса. Основной фокус мероприятия направлен на разработку бизнес-моделей будущего и актуализацию стратегий компаний в условиях неопределенности.

В последние два года рынок бизнес-образования в России начал стремительно меняться в ответ на возникающие экономические и политические вызовы в стране и мире. Согласно исследованию аналитического центра «Синергия», 24% студентов, получающих MBA, работают в производственной сфере. Торговлю (розничную и оптовую) представляют 35% студентов. Так, в текущих экономических реалиях бизнес-образование особенно актуально для руководителей производственных компаний, которые находятся в зоне больших возможностей из-за импортозамещения.

В то же время санкции вынуждают компании переориентироваться на новые рынки Востока, Латинской Америки и Северной Африки, что влечет за собой необходимость повышения квалификации сотрудников и топ-менеджеров для работы с новыми странами.

Спикерами мероприятия станут ведущие практики отрасли: вице-президент бизнес-школы РСПП, кандидат экономических наук Дмитрий Богданов, партнер Odgers Berndtson Russia, член Советов директоров российских и европейских компаний Ринат Мухаметвалеев, директор Synergy Invest Сергей Четвериков и другие эксперты.

«Текущие условия открывают широкие возможности для предпринимателей, которые перестраивают бизнес-процессы внутри компании и выходят на новые рынки. Бизнес-образование дает прикладной опыт для эффективного решения этих задач», – Александр Рагиня, исполнительный директор Школы Бизнеса «Синергия»

Школа бизнеса «Синергия» была основана 35 лет назад и стала первой бизнес-школой в России и СНГ. На её базе проводится обучение по программам МВА и профессиональной переподготовки, семинары и тренинги российских и мировых экспертов.

Обучение по программе МВА поможет структурировать накопленные знания опытным управленцам, а руководителям среднего звена – найти точки роста для перехода на новый карьерный уровень.