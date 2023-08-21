Банки ОАЭ начали создавать специальные подразделения для богатых россиян

Крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), столкнувшиеся с наплывом российских клиентов, начали открывать отделения по работе с богатыми россиянами, пишет Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Банки открыли уже тысячи счетов для россиян, при этом людей под санкциями среди них нет, утверждают чиновники.

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Так, один из крупнейших банков ОАЭ Emirates NDB уже «переманил» банкиров из российских финансовых институтов для создания департамента, который будет заниматься «управлением деньгами состоятельных россиян». Аналогичное отделение планирует открыть другой крупный банк ОАЭ — First Abu Dhabi Bank. По данным издания, банки уже открыли тысячи счетов для россиян, несмотря на то что на оформление документов, подтверждающих наличие средств и то, что заявитель не является политически значимым лицом, уходят недели.

При этом чиновники ОАЭ заявляют, что местные банки не имеют дел с подсанкционными клиентами, чтобы сохранить корреспондентские отношения с американскими кредитными организациями. В ОАЭ, добавил один из них, существует «надежный» процесс работы с физическими и юридическими лицами, попавшими под санкции, и банки следят за соблюдением ограничений, введенных против РФ, чтобы не допустить нарушения международного права.

«За последний год в ОАЭ переехали десятки тысяч русских… Сейчас российское богатство вливается в ОАЭ более непрерывно, чем раньше», — пишет издание.

