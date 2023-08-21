Бизнес-миссию в Иран организуют власти Москвы для промышлефнников города

Промышленники Москвы примут участие в бизнес-миссии в Иран, которая состоится с 28 августа по 15 сентября текущего года. Мероприятие организовано, чтобы помочь представителям отрасли освоить новые рынки сбыта, сообщил 21 августа руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«Московские компании продолжают осваивать новые рынки сбыта и налаживать международное сотрудничество. Видя большой спрос на нашу продукцию у зарубежных партнеров, центр "Моспром" проведет онлайн бизнес-миссию, в ходе которой пройдут переговоры между столичными производителями и байерами из Ирана. Предприятия впервые смогут наладить контакты с иранскими партнерами. Основные задачи, которые мы ставим перед собой в рамках ближайшей бизнес-миссии, – это расширение географии поставок продукции на рынок Ирана и реализация совместных проектов», — рассказал Владислав Овчинский.

Как уточнили в правительстве столицы, продемонстрировать свои разработки потенциальным партнерам смогут производители электрического оборудования, косметологической продукции, а также представители строительной и медицинской отраслей.

Например, в составе делегации компания «Смарт-оптикс» контактные линзы собственного производства. «В Иране высокий процент распространенности такого заболевания, как кератоконус, которое ухудшает качество зрения пациентов и требует серьезной реабилитации. Лучшим решением для коррекции зрения при этом заболевании являются склеральные линзы, производимые в нашей лаборатории», – рассказал генеральный директор компании Максим Рябенко.

А другое предприятие из Москвы — «Спец-Телеком» — продемонстрирует продукцию, которая может конкурировать с оборудованием иностранных производителей, в том числе IP-АТС, системы записи и оповещения. «Кроме функциональных и ценовых характеристик, мы имеем преимущество по другим параметрам. Например, можем поставлять кроссплатформенные решения под различные операционные системы. Подобные бизнес-миссии помогают найти надежных партнеров среди зарубежных предприятий, а также выйти на рынки дружественных стран», — прокомментировала директор по маркетингу компании Ирина Штефан.

Напомним, специалисты центра «Моспром» оказывают поддержку экспортерам столицы. Его эксперты анализируют целевые рынки и проводят индивидуальную аналитику для стратегии выхода компаний за рубеж. А в рамках байерской программы аналитики центра бесплатно помогают искать контрагентов, проводить переговоры с потенциальными партнерами, участвовать в международных бизнес-миссиях и выставках. Так, в 2022 году московские экспортеры несырьевой продукции нашли новых партнеров в Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.