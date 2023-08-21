Богатые российские инвесторы стали чаще вкладываться в облигации

За прошедшие 12 месяцев нетто-приток средств инвесторов-физлиц (разница между суммой поступивших и суммой выведенных денег) в облигации достиг 695 млрд рублей, а нетто-приток в акции составил только 77 млрд рублей. При этом инвестиции в облигации предпочитают клиенты с более дорогими портфелями, рассказал РБК директор департамента долгового рынка Московской биржи Глеб Шевеленков.

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«Анализ нетто-притоков в активы показывает, что основная часть средств остается именно в облигациях. В эти 695 млрд рублей входит чистый приток средств и на первичный, и на вторичный рынки облигаций. Большую часть средств (585 млрд рублей) инвесторы-физлица направили в корпоративные облигации, еще 108 млрд рублей пришлось на ОФЗ, а 2 млрд рублей — на облигации регионов», — рассказал Шевеленков.

Он уточнил, что переориентация инвестпотоков в пользу защитных инструментов — облигаций — возникла с началом СВО. До февраля 2022 года, по его данным, лишь 15% нетто-притока денежных средств частных инвесторов направлялось на рынок облигаций.

Шевеленков также отметил, что инвестиции в облигации предпочитают клиенты с более дорогими портфелями. Три четверти частных инвесторов, которые сейчас работают на фондовом рынке, по его словам, имеют портфели до 100 тыс. рублей, и в них преобладают акции, а на ОФЗ и корпоративные облигации приходится менее 10%. При этом у частных инвесторов с портфелями более 10 млн рублей доля облигаций достигает 49%. То есть чем больше портфель, тем больше в нем облигаций, добавил Шевеленков.

