У американцев заканчиваются деньги

Последние два года граждане США тратят свыше 2 триллионов долларов всевозможной помощи, полученной от государства во время коронавирусной пандемии. Благодаря этим запасам наличности и тому, что потребители особенно не стесняли себя в расходах, первой экономике планете удалось устоять несмотря на то, что главный американский банк – ФРС, борясь с инфляцией, уже более года энергично повышает учетную ставку. Однако «пандемическая» подушка безопасности становится все меньше и меньше, и американцам все труднее сохранять уровень жизни последних двух лет.

Американские домохозяйства, пишет Bloomberg, сейчас на распутье. Им сейчас необходимо решать, как жить дальше. Главный вопрос, считают Уэнди Эдельберг и Софоклис Гулас из Брукингского института, стоит ли продолжать жить, как будто с экономикой все в порядке, и все глубже погружаться в долги? Наиболее остро этот вопрос стоит перед американцами с низкими доходами.

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Экономисты разделились в отношении последствий этого нелегкого выбора.

«Все больше домохозяйств вынуждены ограничивать расходы»,- уверен главный экономист UBS Group AG Джонатан Пингл, который прогнозирует начало мягкой рецессии уже в конце текущего года

Немало коллег Пингла однако настроены более оптимистично. Они подчеркивают замедляющуюся инфляцию и на удивление прочный рынок труда, который позволяет несмотря на быстро заканчивающиеся пандемические сбережения, по крайней мере, пока сохранять прежний уровень трат.

«Рост доходов сейчас опережает инфляцию,- объясняет главный экономист Moody’s Analytics Марк Занди.- Это позволяет в целом сохранять прежний уровень расходов».

Такое же разделение четко просматривается в недавних экономических данных. В июле розничные продажи заметно выросли. Walmart Inc., Target Corp. и Home Depot Inc. отчитались о высокой прибыли за второй квартал, которая превысила прогнозы экономистов. Тем не менее, эксперты призывают к осторожности и предсказывают впереди нелегкие месяцы.

«Существуют причины для оптимизма в таких сферах, как, скажем, занятость и инфляция, вызванная ростом зарплаты,- говорит глава Walmart Дуг Макмиллон.- С другой стороны, есть факторы, заставляющие проявлять осторожность. К примеру, балансы потребителей со временем наверняка будут ухудшаться».

Конечно, очень важный вопрос – сколько денег из «пандемической» помощи осталось у американцев? В конце июня Джером Пауэлл туманно заявил, что, вероятно, «какие-то» деньги еще остались. По его мнению, однако, главным драйвером потребления и в конечном счете сносного здоровья экономики в целом является прочность и сила рынка труда и размеры доходов, которые он дает работникам.

Аналитики сан-францисского отделения ФРС Хамза Абдельрамхан и Луис Оливейра объявили на прошлой неделе, что вероятнее всего «пандемические» запасы наличности американских потребителей закончатся в текущем квартале.

Однако старший экономист Citigroup Inc. Роберт Сокин упрекает их в излишнем пессимизме. По его расчетам, у американцев все еще осталось порядка 1,4 трлн долларов. Эта приличная сумма позволит им сохранить относительно высокий уровень расходов последних двух лет несмотря на ужесточение ФРС условий выдачи кредитов и прочие неприятности.

Скорее всего истина, как часто бывает, находится где-то посередине. Но в любом случае домохозяйства с низкими доходами уже начинают испытывать материальные трудности.

«Запасы наличности бедной части населения практически закончились,- считает главный экономист по США Bloomberg Economics Анна Вонг.- В то же самое время стоимость обслуживания долгов быстро растет и оказывает на домохозяйства все более сильное давление».

Несмотря на противоречивую картину и диаметрально противоположные мнения экономистов на данном этапе, по мнению Эдельберга и Гуласа, поводов для тревоги все же еще мало. Они считают, что такие поводы появятся, если домохозяйства с низким доходом продолжат все глубже залезать в долги.

«Нас немного беспокоит потенциальная возможность того, что домохозяйства как ни в чем не бывало продолжат жить на широкую ногу,- заявил в интервью Гулас.- Правда, до тех пор, пока количество рабочих мест будет расти, неясно, столкнемся мы с рецессией или нет».