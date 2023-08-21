Франчайзи Domino's Pizza подаст заявление о признании российского подразделения банкротом

Главный франчайзи бренда Domino's Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии DP Eurasia объявил о намерении подать заявление о признании его российского дочернего предприятия DP Russia банкротом.

Об этом сообщила пресс-служба DP Eurasia.

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«Компания объявляет о начале действий со стороны холдинговой компании DPRussia по подаче заявления о банкротстве DPRussia», — говорится в документе. Уточняется, что на такой шаг пришлось пойти «в условиях все более сложной обстановки».

Отмечается, что в конце прошлого года DP Eurasia оценила влияние санкций на деятельность в России, а также изучила возможность продолжать обслуживать клиентов на территории страны; сегмент в РФ был классифицирован как категория «прекращенные операции». Турецкой дочерней компании группы пришлось погасить внешний долг российского подразделения в размере около 520 млн руб., указывается также в сообщении.

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«Заявление о банкротстве DPRussia будет подано в соответствии с соответствующими законодательными требованиями в надлежащее время», — говорится в пресс-релизе

По оценке ГидМаркет, DP Russia по состоянию на 2021 год входила в тройку крупнейших операторов рынка доставки пиццы в РФ наряду с компаниями «Додо Пицца» и «Папа Джонс»; под ее управлением в России работали более 140 точек. Всего в мире, согласно информации на сайте компании, свыше 17 тыс. пиццерий Domino's. Сеть основана в 1960-м году в США, сегодня она представлена в 70 странах.