Австралия подставляет ценам на газ длинное плечо

Цены на газ в Европе в понедельник, 21 августа 2023 года, заметно выросли. Причиной такой динамики стали сообщения о возможных забастовках в Австралии. Так, сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 478,1 доллара (+16,5%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.05 мск их стоимость составляла 458,8 доллара (+11,8%).

Статья по теме: Обстановка на газовом рынке Европы становится все более нервной

Рынки нервирует информация о том, что австралийские профсоюзы на морских газовых платформах Woodside Energy Group (WDS.AX), расположенных на Северо-Западном шельфе, объявили о планах проведения забастовки 2 сентября. Это может привести к срыву поставок сжиженного природного газа одним из ведущих мировых экспортеров этого вида топлива.

Газовые котировки в прошлую среду впервые с 21 июня перешагнули порог в 450 долларов за тысячу кубометров и в ходе торгов поднимались почти до 500 долларов.

Статья по теме: Китай устроил тихий переворот на рынке сжиженного газа

По информации Reuters, угроза забастовки обостряет давний спор между Woodside и рабочими по поводу оплаты труда и условий на газовых платформах на Северо-Западном шельфе, которые осуществляют поставки на крупнейший в Австралии завод по производству СПГ.

«Woodside перепробовала все возможные тактики, чтобы избежать переговоров со своими работниками, но в итоге компания не смогла сохранить статус–кво, который ей нравился, — тот, при котором происходит то, что считает необходимым компания, — говорится в заявлении профсоюза работников офшорной (морской) нефтегазовой отрасли Австралии Offshore Alliance – Члены оффшорного альянса нелегко относятся к забастовкам, но Woodside действительно не оставляет им особого выбора».

Опасения по поводу забастовки вызвали волатильность цен на газ в Европе, так как она подогрела бы конкуренцию между азиатскими и европейскими покупателями топлива.

Азия обратится за газом на европейский рынок

Сегодня на открытии цены на газ в Европе подскочили, в моменте фьючерс превышал 480 долл./1000 куб. м., затем скорректировался к 450 долл./1000 куб. м, отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова. Всплеску волатильности в самом деле способствует ситуация с рабочими в Австралии, где они готовятся к забастовке, если не достигнут соглашения по зарплате в эту среду, подтверждает она. Это в дополнение к заводам Chevron, где рабочие начали голосовать за возможные забастовки еще на прошлой неделе.

На Австралию приходится порядка 10% мирового экспорта СПГ, поэтому в случае забастовок встанет вопрос о достаточности газа. И хотя запасы Европы наполнены на 90%, жаркая погода, плюс близость отопительного сезона, и вероятность конкуренции с Азией за СПГ формируют риски дефицита, что и влияет на цены. Даже в случае благоприятного разрешения ситуации с рабочими, полагает Екатерина Крылова, цены на газ останутся на уровне 350-400 долл. за 1000 кубометров.

Спотовые цены на натуральный газ на хабе TTF в Нидерландах на минувшей неделе снова показывали повышенную волатильность, напоминает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. В среду, 16 августа, биржевые котировки на газ опять достигали отметки 480 долл. за тысячу кубов, где расположено сильное сопротивление с прошлой недели. В настоящий момент цена опустилась ниже 410 долл., постепенно приближаясь к уровню поддержки 400 долл.

Можно возразить, говорит эксперт, что ситуация в Австралии мало влияет на Европу, так как Евросоюз редко покупает австралийский СПГ с заводов Chevron Corp. и Woodside Energy, а основной поток этой продукции поступает на азиатский рынок. Для последнего этот газ более дешев за счёт короткого логистического плеча.

Но сокращение 10% мирового предложения на газ несомненно ударит по азиатскому потребительскому спросу, вынудив их искать предложение на европейском рынке, причем по более высоким ценам. Именно поэтому потребители «голубого топлива» так отслеживают ситуацию в Австралии, уверен Николай Вавилов.

А хороших новостей оттуда пока нет, отмечает он. Переговоры между представителя профсоюза газовиков и руководством Chevron и Woodside Energy зашли в тупик, так как обе стороны заняли непримиримые позиции. Это значит, что договориться пока не удаётся и вероятность забастовки серьёзно возросла.

И, полагает аналитик, если забастовки рабочих на крупнейших СПГ-заводах в Австралии все же станут реальностью до срока заполнения хранилищ, Европу накроет рост котировок природного газа до 580-600 долл. за тысячу кубов.