Обстановка на газовом рынке Европы становится все более нервной

Австралийские газовики, которые готовятся к забастовкам, вновь подтолкнули вверх цены на газ в Европе. Рынки готовятся к новой волатильности. Не удивительно, что голландские газовые фьючерсы, как сообщает Reuters, взлетели сразу после открытия торгов в Амстердаме на 11%. В половине 9 утра они торговались по 40,3 евро за МВт-час (423 евро за тысячу кубов газа).

Забастовка в далекой Австралии на заводе сжиженного газа (СПГ) North West Shelf компании Woodside Energy Group Ltd может начаться уже 2 сентября, если, конечно, руководство компании не предложит устраивающий профсоюз Offshore Alliance компромисс по зарплате. Для этого представители профсоюза дали компании 7 рабочих дней. Представительница Woodside на прошлой неделе заявила о том, что переговоры проходят в конструктивной атмосфере, и даже сообщила о достижении некоторого «прогресса». Но прогресс, судя по действиям профсоюза, если и есть, то носит чисто символический характер. По крайней мере, по состоянию на утро понедельника 21 августа ситуация не изменилась. Кроме зарплаты, полторы сотни рабочих на North West Shelf, недовольны и условиями труда.