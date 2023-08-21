Обстановка на газовом рынке Европы становится все более нервной

Австралийские газовики, которые готовятся к забастовкам, вновь подтолкнули вверх цены на газ в Европе. Рынки готовятся к новой волатильности. Не удивительно, что голландские газовые фьючерсы, как сообщает Reuters, взлетели сразу после открытия торгов в Амстердаме на 11%. В половине 9 утра они торговались по 40,3 евро за МВт-час (423 евро за тысячу кубов газа).
Забастовка в далекой Австралии на заводе сжиженного газа (СПГ) North West Shelf компании Woodside Energy Group Ltd может начаться уже 2 сентября, если, конечно, руководство компании не предложит устраивающий профсоюз Offshore Alliance компромисс по зарплате. Для этого представители профсоюза дали компании 7 рабочих дней. Представительница Woodside на прошлой неделе заявила о том, что переговоры проходят в конструктивной атмосфере, и даже сообщила о достижении некоторого «прогресса». Но прогресс, судя по действиям профсоюза, если и есть, то носит чисто символический характер. По крайней мере, по состоянию на утро понедельника 21 августа ситуация не изменилась. Кроме зарплаты, полторы сотни рабочих на North West Shelf, недовольны и условиями труда.
Какой будет забастовка на North West Shelf, пока неизвестно. Газовики могут решить провести сначала показательную забастовку, т.е. прекратить работу ненадолго - от 30 минут до 4 часов. В ходе забастовки рабочие будут разгружать только еду, воду и лекарства. Кроме этого, они скорее всего откажутся принимать вертолеты и перестанут включать газовые компрессоры и генераторы.
Работники двух других СПГ-заводов: Gorgon и Wheatstone, оператором которых является Chevron Corp., на прошлой неделе уже начали голосовать по забастовке.
Все сейчас пристально следят за переговорами в Австралии, потому что на эти три крупных СПГ-завода приходится до 10% глобального экспорта сжиженного газа. Это, конечно, очень много. Не удивительно, что цены на газ в Европе так реагируют на австралийские события несмотря даже на то, что европейские подземные газовые хранилища уже наполнены на 90%, на 2,5 месяца раньше запланированного срока, и то, что европейцы редко покупают австралийский газ. Все дело в том, что забастовки в Австралии заставят азиатских импортеров газа, главных получателей австралийского газа, компенсировать его потери за счет американского и катарского газа, что приведет к резкому обострению конкуренции между Европой и Азией и, естественно, к новому рывку цен. Цены в августе из-за потенциальных забастовок на Зеленом континенте уже взлетали на 40%. Впрочем, для по-настоящему существенного рывка цен необходимо, чтобы австралийские СПГ-заводы закрылись не на несколько часов, а на один-два месяца.