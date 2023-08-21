Глава «Роскосмоса» назвал основной причиной крушения «Луны-25» сбой при отключении двигателя

По словам гендиректора «Роскосмоса» Юрия Борисова, главной причиной крушения станции «Луна-25» стал сбой при отключении двигателя.

«Перед осуществлением корректировки аппарат провел переориентацию и в 14:10 включились двигатели, которые должны были скорректировать и вывести аппарат на предпосадочную орбиту. К сожалению, отключение двигателя произошло не штатно в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке», — заявил глава госкорпорации в интервью телеканалу «Россия-24».

Он уточнил, что вместо запланированных 84 секунд двигатель отработал 127, что и послужило основной причиной ЧП.

Накануне, 20 августа, в «Роскосмосе» сообщили, что «Луна-25» прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью естественного спутника Земли. Связь с космическим аппаратом прервалась днем 19 августа, мероприятия по его поиску результатов не дали.

Выяснением причин потери «Луны-25» займется специально сформированная межведомственная комиссия, рассказали в госкорпорации.