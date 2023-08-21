«Группа отелей Легенда» представила нового генерального директора

Компания «Группа отелей Легенда», управляющая сетью отелей и горнолыжных курортов в России, назначила нового генерального директора. Им стала Светлана Капанова, сообщила 21 августа пресс-служба компании.

«Перед Светланой Капановой стоят такие амбициозные задачи, как усовершенствование стандартов качества, внедрение технологичных решений в операционных объектах и объектах развития, расширение портфеля гостиничных объектов группы новыми современными курортами, а также продвижение имиджа бренда Legenda hotels», - сообщили в пресс-службе УК «Группа отелей Легенда».

Светлана Капанова имеет большой опыт работы в гостиничной индустрии, она управляла отелем Rodina Grand Hotel & SPA 5* в Сочи, гостиницей «Волна» 4* в Нижнем Новгороде. «Помимо отельного менеджмента, Светлана обладает глубокой экспертизой в девеломпенте, включая проектирование, строительство, запуск, эксплуатацию коммерческих объектов различного формата», - добавили в компании.

«Группа отелей Легенда» сформировалась на базе реакреационных активов энерго-металлургического холдинга Эн+. О запуске собственного гостиничного бренда из отелей категории 4*, основным регионом развития которых станет Сибирь, российский производитель алюминия и возобновляемой энергии Эн+ сообщил минувшей весной. На данный момент в управлении компании более 20 объектов общим номерным 1,5 тыс номеров, включая эко-курорты «Гладенькая», «Гора Соболиная» и аэроотель в Красноярске, а также на острове Сахалин.

Непосредственным управлением туристического кластера корпорации занимается управляющая компания «Группа отелей Легенда». Кроме того, в ее портфеле более 50 проектов на стадии девелопмент, расположенных в нескольких регионах России.