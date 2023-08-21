Китай устроил тихий переворот на рынке сжиженного газа

Импортеры сжиженного газа (СПГ) все энергичнее ведут себя на биржах Лондона и Сингапура. Причем, не только как покупатели, но и как продавцы. Причем, они продают излишки газа так энергично, что постепенно начинают составлять конкуренцию трейдерам Shell, BP, Equinor и TotalEnergies. Благодаря таким импортерам объем рынка в прошлом году, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), удвоился и достиг 450 млрд долларов.

Активной торговлей СПГ сейчас занимаются трейдеры приблизительно десятка китайских компаний-импортеров. Последними сообщили о своих намерениях зарегистрироваться на бирже в Лондоне частная компания ENN Natural Gas и государственная China National Offshore Oil Corp (CNOOC). В Сингапуре со дня на день начнет продавать СПГ энергетическая компания China Gas Holdings. Она наняла двух первых трейдеров для сингапурского отделения, которое недавно открыла.

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Китайские импортеры наращивают и закупки газа. Они увеличили в конце 2022 года количество долгосрочных контрактов с катарскими и американскими газовиками почти на 50% и довели суммарный объем контрактов до 40 млн тонн сжиженного газа в год. При этом они планируют не только наращивать объем поставок, но и хотят расширить список поставщиков. Как сообщает Reuters, китайские импортеры ведут переговоры с компаниями из Омана, Канады и Мозамбика.

«Мы станем свидетелями превращения китайских компаний из чистых импортеров в настоящих международных игроков, которые еще и сами продают газ»,- говорит Тоби Копсон из Trident LNG.

По словам Копсона, сейчас сжиженным газом активно торгуют такие известные нефтегазовые компании из КНР, как PetroChina, Sinopec, Sinochem Group и CNOOC.

Например, PetroChina International (PCI), торговое подразделение PetroChina, является крупнейшим экспортером газа в Поднебесной. Только в Пекинском отделении, не считая четырех заграничных офисов, работает почти сотня трейдеров. В прошлом году они купили и продали ок. 30 млн тонн СПГ.

«Поставки газа и обеспечение энергетической безопасности остаются нашей главной задачей,- объясняет глава подразделения СПГ PCI Чзан Яоюй.- Продажа помогает нам лучше справляться с ценовыми качелями (на рынках)».

PCI, кстати, стала в мае первой китайской компанией, вышедшей на европейский рынок: она подписала 20-летний контракт с роттердамским СПГ-терминалом.

Ожидается, что к 2026 году объем долгосрочных газовых контрактов китайских компаний превысит 100 млн тонн СПГ в год. В этом году при таких поставках излишки составили бы, по данным консалтинговой компании Poten & Partners, приблизительно 8 млн тонн. Даже если некоторые аналитики считают, что китайцам не хватит и 100 млн тонн, рост собственной добычи и увеличение поставок трубного газа из Центральной Азии и России создадут излишки, которые импортеры смогут с выгодой продавать.

«Я считаю, что Китай станет сезонным экспортером (газа) в страны Юго-Восточной Азии, Южную Корею и Японию, а также в Европу»,- говорит Джейсон Фир из Poten & Partners.

Rystad Energy считает, что к 2030 году поставки СПГ из Америки по долгосрочным контрактам будут удовлетворять четверть потребности Поднебесной в газе. Кстати, американские экспортеры не запрещают перепродавать американский газ. А вот в Катаре, который, по прогнозам, станет к 2026 году главным поставщиком газа для КНР, предпочитают подписывать традиционные контракты, запрещающие перепродажу катарского СПГ.