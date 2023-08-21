Наш автопром дает «китайцам» прикурить

Главное таможенное управление Китая сообщило, что объем экспорта легковых автомобилей в Россию составил за январь-июль более 405 тыс. штук, что в 5,7 раза больше аналогичного показателя 2022 года. А в стоимостном выражении объем экспорта за те же семь месяцев года вырос еще больше: в 7,5 раза, составив 5,65 млрд долларов.

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И легковой автомобильный импорт из Китая продолжает расти. В июле оттуда было поставлено 79,6 тыс. автомобилей, что на 2% больше итогов июня. Стоимостной объем так же растет опережающими темпами: 1,06 млрд долл., больше показателя июня на 3,4%.

По объему закупок машин Россия заняла для КНР первое место. К нам уходит 14% экспорта китайских автомобилей.

Ситуация для нашего рынка сейчас очень нетипичная, констатирует CEO компании Stekbike Илья Сильницкий. Этим воспользовался Китай. Ещё одной статьёй экспорта для Китая стали комплектующие для ремонта. И поскольку импорт из Китая официальный, а не параллельный, не возникает вопросов с гарантией на автомобили и запчасти.

Китайский автопром предсказуемо воспользовался возможностью, подтверждает политолог, руководитель коммуникационной группы «Влияние» Никита Донцов. Сегодня — более 50% предложения на российским рынке являются продукцией китайской автомобильной промышленности.

Действительно, как отмечает в свежем номере журнал «Эксперт», «в июле текущего года продукции из КНР стало больше половины — 52%. Динамика стремительная: еще в июне этот показатель равнялся 49%, то есть был на три процентных пункта ниже».

«Этим летом стало очевидно, что китайцы пришли на наш авторынок всерьез», — пишет журнал, отмечая стремительную динамику: в 2021 году их доля составляла лишь 6,9% и претендовать они могли лишь на десятую часть рынка.

Обращает на себя внимание аспект стоимости, растущей быстрее показателей ввоза в штуках. Объясняется это тем, что на китайские марки, начиная с прошлого года, стати обращать внимание те покупатели, кто ищет не самую дешевую машину. Китайские производители чутко откликнулись на этот спрос, тем более, что у них нашлось, что предложить. Они начали уверенно выступать и в премиум сегменте, заменяя, например, официально «уехавший» от нас «Ленд Круизер».

Уход с российского автомобильного рынка 46 из 60 автобрендов (по данным газеты «Коммерсантъ») и сокращение производства отечественных автомобилей из-за сложностей с комплектующими привели к падению продаж в годовом выражении на 60% до 687 тыс. автомобилей, согласно агентству «Автостат».

Но пока что китайские автомобили находятся в процессе заполнения ниши ушедших иномарок (хотя значительная часть последних и производилась с большей или меньшей долей локализации на территории РФ). Собственно российские легковые марки, ВАЗ и УАЗ, занимали в 2021 году чуть менее 23 процентов рынка: 350714 «Лад» и 32420 «Уазов», при общих продажах 1 млн 667 тыс., по данным журнала «Авторевю».

Журнал «Эксперт» радует: «Наши автопроизводители в целом достойно сопротивляются наступлению с Востока» — производство российских легковых автомобилей быстро растет. По итогам тех же первых семи месяцев года продажи составили 172,9 тыс. единиц, что вдвое выше результатов аналогичного периода 2022-го.

И интересно, что поскольку, по данным «Эксперта», в июле было продано через автосалоны 95,6 тыс. новых автомобилей, а автомобилей «Лада» — 29,3 тыс., то их доля в официальных продажах на первичном рынке составляет сейчас 30,6%. Добавим сюда УАЗы (данных по которым, к сожалению, привести сейчас возможности нет), добавим новоявленный «Москвич», пусть и с китайскими корнями, и можно предположить, что с ними доля российских легковых машин еще ближе к одной трети рынка, а то и вся треть. То есть — выше, чем была до СВО.

Помесячный выпуск АвтоВАЗа уже догнал докризисные показатели. Вопрос: какими темпами и за счет чего будем расти дальше? И можно например вспомнить, что в конце 60-х за очень короткий срок в СССР был построен завод по производству легковых автомобилей. Он и держит теперь на плаву само понятие российского легкового автопрома.