Минобороны РФ сообщило о пресечении двух попыток атаковать столичный регион беспилотниками

Два украинских дрона были нейтрализованы в Подмосковье этим утром.

«21 августа около 06.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа», — указывается в сообщении Министерства обороны РФ. Уточняется, что дежурными силами ПВО украинский дрон был обнаружен над территорией Московской области и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

«Потеряв управление, БПЛА потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Рузского района. Пострадавших нет», — отмечает Минобороны.

Также оборонное ведомство рассказала о пресечении попытки Киева совершить террористическую атаку с помощью БПЛА в 08.16 мск. «Украинский беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района Московской области», — говорится в сообщении.

Около 50 рейсов ушло на запасные аэропорты из-за ограничений полетов в Москве, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Росавиацию. Уточняется, что временно были ограничены полеты во Внуково, Домодедово и Шереметьево, а также в Жуковский; 45 пассажирских рейсов и два грузовых было перенаправлено на запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга.

В настоящий момент все воздушные гавани работают в штатном режиме.