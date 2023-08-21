Минобороны РФ сообщило об улучшении российских позиций на Купянском направлении

На Купянском направлении подразделения группировки войск «Западная» улучшили положение по переднему краю; за сутки отражены четыре атаки ВСУ в районах Синьковки (Харьковская область) и Новоселовского (ЛНР).

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Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Потери противника составили до 160-ти украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки: Krab польского производства, М109 Paladin производства США и "Акация", а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — говорится в сводке ведомства.

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На Запорожском направлении отражены пять атак ВСУ в районе села Работино, сообщает Минобороны. Отмечается, что на этом направлении ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, гаубицу FH-70 производства Великобритании, два орудия M119 производства США, а также РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

«На Донецком направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск "Южная", ударами армейской авиации и огнем артиллерии успешно отражены три атаки ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка и Невельское Донецкой Народной Республики», — информирует ведомство, уточняя, что за сутки потери противника на этом направлении составили до 225 военнослужащих убитыми и ранеными.

На Южно-Донецком направлении подразделения российской группировки войск «Восток» нанесли поражение украинским подразделениям в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное (ДНР), отмечают в Минобороны. «Потери противника на данном направлении составили до 110-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходные артиллерийские установки: AS-90 Braveheart производства Великобритании и «Нона-С», а также артиллерийская система М777 производства США», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что средствами ПВО в районе населенного пункта Старорайское (ДНР) сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.