Разгром гособлигаций США. Кто-то потирает руки

«Мы знаем о существовании проблемы с долгом,- цитирует Wall Street Journal Мэттью Неста из State Street Global Advisors.- В самом сердце рынка облигаций сейчас сложилась крайне волатильная ситуация».

Многие инвесторы, играющие на повышение, прогнозируют ралли на рынке облигаций, которое со временем понизит доходность. Если они правы, то на облигациях можно хорошо заработать, если, конечно, купить их сейчас, когда они стоят очень дешево. Нест – один из таких «быков». Он сейчас скупает долгосрочные гособлигации США в больших объемах.

Статья по теме: Рынок облигаций в США на грани обвала

Напомним, стоимость американских бондов снижается, когда доходность бумаг растет. Ставки по 30-летним облигациям достигли максимума с 2011 года. Прошлую рабочую неделю они закончили на уровне 4,379%. В 2020 г., напомним, процентная ставка по ним составляла всего лишь 1,2%. Еще выше – до максимума с 2007 года взлетела ставка наиболее популярных облигаций – 10-летних. Этот скачок привел к резкому росту ставок по ипотечным кредитам, которые достигли максимума в текущем веке.

Конечно, со временем ставки понизятся, признает Нест. Согласно июльским данным инфляция снижается. Это заставляет многих инвесторов думать, что ФРС какое-то время подержит учетную ставку на одном уровне, а в 2024 году снизит краткосрочные ставки более чем на процент. К тому же, резко замедлилось восстановление китайской экономики после коронавирусной пандемии. В Поднебесной началась дефляция, которая широкими кругами расходится по всему земному шару.

Сейчас, правда, «быки» на рынке американских гособлигаций в меньшинстве. Нынешнюю масштабную распродажу госдолга частично инициировали инвесторы, которые считают, что расходы федерального правительства и невысокий спрос главных держателей американского госдолга будет еще долго поддерживать ставки по долгосрочным облигациям на высоком уровне.

Американская экономика, между тем, уже привыкла к долгому росту ставки и тем самым опровергла многочисленные прогнозы о неизбежном приходе рецессии.

Для оказания помощи населению и экономике во время пандемии правительство еще глубже погрузилось в долги, большая часть которых находится в краткосрочных бумагах. Они еще больше выросли после того, как Минфин принял амбициозный план пополнения казны после очередного кризиса с потолком госдолга. Темпы роста госдолга напугали многих инвесторов. Правительство выплачивало среднюю ставку по 20- и 30-летним облигациям в прошлом году на уровне 3%. В 2001 году она, напомним, составляла 8,5%.

«Федеральное правительство толкает перед собой огромный шар из гособлигаций, и он с каждой минутой становится все больше и больше,- образно объясняет ситуацию на рынке облигаций главный экономист Apollo Global Management Торстен Слок.- Необходимо перевести все эти заимствования в облигации с более долгим сроком погашения».

В структурном отношении в долге в начале 2020 г. почти удвоилась доля казначейских векселей, которая превысила четверть всего долгового портфеля. В конце 2022 года они вернулись к допандемическому уровню, после чего краткосрочные облигации вернулись к почти 20% всего рынка.

Для рефинансирования этих облигаций по мере приближения срока погашения и постоянно растущего дефицита бюджета Джанет Йеллен придется продать, уверен Слок, значительно больше долгосрочных облигаций. Главный вопрос, считает он, сколько захотят купить инвесторы?

Пока результаты не внушают особого оптимизма. Недавно Минфин выставил на аукцион 30-летних облигаций со ставкой 4,189%, самой, кстати, высокой после июля 2011 года, на 23 млрд долларов, но спрос оказался невысокий.

Последний раз, когда ставки по долгосрочным облигациям были такие же высокие, агентство S&P собиралось понизить кредитный рейтинг США. В начале августа агентство Fitch последовало давнему примеру и лишило США наивысшего кредитного рейтинга. Потеря третьей буквы «А» в рейтинге вызвала панику на рынках, Уолл-стрит и всей планете.