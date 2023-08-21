Рубль копит силы для, возможно, последнего рывка

Торги на валютном рынке сегодня проходили довольно спокойно, с небольшой амплитудой колебания котировок, но при этом на средних для последних дней объемах. По итогам дня курс российской валюты к доллару вырос на 0,1 до 93,655 руб. за доллар.

Статья по теме: Кто подставил и спас рубль

На первый взгляд, с точки зрения законов рынка, такая ситуация благоприятна для рубля, некоторая пауза после сильного роста на прошлой неделе вполне логична. И спекулянтам, и реальным покупателям и продавцам валюты нужно время, чтобы определиться со своими действиями.

Однако если посмотреть глубже, то большие объемы торгов говорят о том, что спрос на валюту не иссякает, а увеличение ее притока в страну идет крайне медленно, если вообще идет.

Статья по теме: Не пора ли включить разумный протекционизм?

Многие аналитики в своих обзорах пишут, что на текущей неделе рубль будет получать дополнительную поддержку со стороны приближения пика налогового периода, который заканчивается в следующий понедельник. На этом фоне многие говорят о возможности ухода курса к 90 руб. за доллар, а то и ниже.

Однако особо надеяться на такой сценарий не следует. На прошлой неделе экспортеры и так резко нарастили продажу валюты, поэтому у них есть значительный запас рублей для расчетов с бюджетом.

В самом же конце месяца можно ждать традиционного нового витка ослабления российской валюты.

«Экономически оправданный курс доллара, скорее всего, находится около 100 руб. или выше с учетом необходимости обеспечения большого бюджетного дефицита», — считает эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Пока же паре доллар-рубль нужно пройти неожиданно образовавшуюся техническую поддержку на уровне 92,5, от которой на прошлой неделе пара трижды разворачивалась вверх. Сегодня эта преграда даже не тестировалась на прочность.

Скорее всего, ее штурм мы увидим завтра-послезавтра, и в случае успеха рубль ускорит рост, поскольку спекулянты активизируют игру на укрепление рубля, а экспортеры подкинут на рынок побольше валюты, опасаясь, как бы курс не стал еще менее благоприятным для них.

Нет повода не расти, но и чтобы расти нужен повод

Как это бывает в большинстве случаев по понедельникам, рынок акций открылся сильным ростом при поддержке слабеющего рубля и дорожающей нефти. Но продолжался он до обеда, после чего Индекс Мосбиржи лег в боковик — из-за укрепления курса рубля и небольшого снижения котировок нефти.

По многим бумагам началась фиксация части спекулятивной прибыли.

Из высоколиквидных акций наибольшие потери понесла «Алроса», подешевев на 2,3%. Бумага не очень интересна в среднесрочной перспективе из-за падения мировых цен на алмазы и слабых дивидендов. Аналитики ждут выплаты от компании по итогам первого полугодия, но не очень верят, что дивидендная доходность акций будет более 4-5%. Даже банковский депозит принесет больше.

Около процента потерял Банк «Санкт-Петербург», который с начала месяца взлетел на 30%.

Чуть менее скорректировались акции Московской биржи, которые только за прошлую неделю подорожали на 13,6%.

Опасений за судьбу этих очень сильных бумаг ни у кого нет. Многие аналитики ожидают, что они вновь пойдут в рост после снятия технической перекупленности, если, конечно, рынок не отправится в глубокую коррекцию.

Первую половину дня сильно рос «Газпром», где отыгрывалась информация о том, что его выручка от экспорта газа в Китай выросла за 7 месяцев до $3,9 млрд с $2 млрд годом ранее. Однако некоторое ухудшение общих настроений под вечер вызвало и продажу акций газовой монополии, в результате чего дневной прирост ее акций составил лишь 0,4%.

Против бумаги играет информация Gas Infrastructure Europe, что европейские хранилища заполнены на 90%. Обычно такой результат достигался, если достигался вообще, ближе к зиме. Исходя из этого, без каких-то аномалий не стоит рассчитывать на значительный рост стоимости газа.

Нефть довольно безыдейно торговалась вокруг отметки $85 за баррель. Большинство аналитиков ждет ее подорожания, говоря о появляющемся дефиците предложения, но для этого нужен какой-то повод. Пока спекулянты боятся агрессивно покупать нефтяные контракты, памятуя, что котировки неоднократно разворачивались вниз от диапазона $86-87.

Тем не менее, невнятная динамика нефти не стала препятствием для взлета акций «Газпромнефти» на 3,3%. Всю прошлую неделю бумага провела в волатильном боковике, «отдыхая» после предыдущей волны роста, в сегодня вновь сумела обновить исторический максимум.

Был повод для роста у «Роснефти». По западным СМИ прошла информация, что Саудовская Аравия в июле уменьшила поставки в Китай на 31%. Не исключено, что так было сделано по договоренности с Россией, но так или иначе, это «расчистка» места для «Роснефти», которая является крупнейшим российским экспортером нефти в Китай.

Сегодня акции «Роснефти» подешевели на полпроцента, но почти все аналитики рекомендуют покупать эту бумагу.

В целом же Индекс Мосбиржи вырос на 0,9%, однако во многом этот результат стал следствием роста «голубых фишек» в пятницу вечером, когда основной индикатор российского рынка акций не рассчитывается.

Для продолжения роста Индексу Мосбиржи нужен драйвер, которым может стать возобновление ослабления рубля.