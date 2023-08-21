Первая свободная таможенная зона открылась на новой площадке ОЭЗ Москвы

Первый резидент площадки «Руднево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» получил разрешение на открытие свободной таможенной зоны. Воспользоваться беспошлинным ввозом теперь сможет компания «ВИП Камилла», с которой ранее власти столицы заключили офсетный контракт, сообщил 18 августа заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В июне этого года компания стала первым резидентом индустриального парка «Руднево» – шестой площадки ОЭЗ "Технополис Москва". Статус дает производителям значительные льготы, в том числе возможность открыть на своей территории свободную таможенную зону. Благодаря этому товары, продукция и сырье могут быть импортированы на территорию ОЭЗ без уплаты пошлин и налогов», — рассказал Владимир Ефимов.

Он напомнил, что согласно офсетному контракту, заключенному ранее властями столицы с этим инвестором, город в течение 10 лет будет закупать у него абсорбирующее белье для пациентов больниц. Выйти на полную мощность новый завод площадью 5,5 тыс кв м планирует в третьем квартале этого года. Тогда же начнутся первые поставки.

Напомним, резиденты ОЭЗ Москвы могут пользоваться льготами в виде нулевых ставок налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин при ввозе товаров и оборудования из-за рубежа. Право на такую преференцию появляется после того, как разрешение выдаст Федеральная таможенная служба. Применение режима свободной таможенной зоны возможно, после открытия зоны таможенного контроля.

Компания получила статус субъекта свободной таможенной зоны (СТЗ), который также распространяется на всю площадку «Руднево», уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. «Благодаря таможенной процедуре СТЗ резидент смог сократить расходы на закупку оборудования, необходимого для реализации офсетного контракта, на 20%», – отметил он.

«Благодаря получению компанией статуса свободной таможенной зоны другие резиденты площадки "Руднево" тоже смогут принять эту таможенную процедуру. Сроки, в которые компания смогла получить статус СТЗ, стали результатом эффективного внутриведомственного взаимодействия. Благодаря этому город уже в начале осени получит первую партию подгузников и пеленок для взрослых стомированных больных», – резюмировал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

ОЭЗ «Технополис Москва» является флагманом столичной промышленности. ОЭЗ Москвы расположена на 6 территориях общей площадью более 260 га: в их числе «Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», и «Руднево». Резиденты технополиса пользуются сразу несколькими льготами. Так, они освобождены на 10 лет от налогов на имущество, землю и транспорт, а налог на прибыль составляет 2%. Кроме того, для них снижена стоимость аренды земли, а после ввода завода в эксплуатацию компании могут выкупить участок под ним за 1% кадастровой стоимости.