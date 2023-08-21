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«Почта России» начнет принимать посылки только при предъявлении паспорта

21 августа 2023, 16:39

Новое правило будет действовать при отправлении заказных писем, бандеролей и посылок

t.me/napochte

С 1 сентября «Почта России» начнет принимать заказные письма, бандероли и посылки только после идентификации личности отправителя. Для подтверждения данных необходимо будет предъявить паспорт, водительское удостоверение или сделать это через сайт с помощью электронной подписи, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. 

«Сотрудники почты будут идентифицировать личность клиента с помощью паспорта, водительского удостоверения или другого документа, а также с помощью простой электронной подписи — ее можно оформить у нас на сайте или в мобильном приложении», — сообщили в пресс-службе. 

Там также напомнили, что идентифицировать личность отправителя «Почта России» обязана с 1 сентября согласно приказу Минцифры РФ №382 от 17 апреля 2023 года.

В компании также отметили, что простая электронная подпись есть у 61,7 млн пользователей, поэтому изменений в оказании услуг они не ощутят.
 