«Почта России» начнет принимать посылки только при предъявлении паспорта

С 1 сентября «Почта России» начнет принимать заказные письма, бандероли и посылки только после идентификации личности отправителя. Для подтверждения данных необходимо будет предъявить паспорт, водительское удостоверение или сделать это через сайт с помощью электронной подписи, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

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«Сотрудники почты будут идентифицировать личность клиента с помощью паспорта, водительского удостоверения или другого документа, а также с помощью простой электронной подписи — ее можно оформить у нас на сайте или в мобильном приложении», — сообщили в пресс-службе.

Там также напомнили, что идентифицировать личность отправителя «Почта России» обязана с 1 сентября согласно приказу Минцифры РФ №382 от 17 апреля 2023 года.

В компании также отметили, что простая электронная подпись есть у 61,7 млн пользователей, поэтому изменений в оказании услуг они не ощутят.

