При падении обломков БПЛА в Истринском районе пострадали двое — губернатор Подмосковья

Два человека получили травмы в результате падения обломков сбитого в городском округе Истра Московской области БПЛА.

«Сегодня утром два беспилотника были перехвачены силами ПВО на западе и северо-западе Московской области. В одном из случаев обломки упали на садовый дом в СНТ Дорожник в городском округе Истра», — написал в своем Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он уточнил что в результате инцидента есть двое пострадавших — мужчина доставлен в больницу, женщина от госпитализации отказалась. По словам губернатора, выбиты окна в трех домах.

Как рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева, пострадали два местных жителя — мужчина 56 лет и 77-летняя женщина. «Мужчина с сеченой раной госпитализирован в Истринскую больницу, угрозы жизни и здоровья нет», — написала она, добавив, что на месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы.