Расстыковавшийся с МКС грузовой корабль «Прогресс МС-22» затоплен в Тихом океане

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-22», ранее 21 августа расстыковавшийся с Международной космической станцией, затоплен в Тихом океане.

Об этом сообщает Telegram-канал госкорпорации «Роскосмос».

«Сегодня "Прогресс МС-22" сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился. Несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана», — указывается в сообщении.

Отмечается, что грузовик «Прогресс МС-24» будет запущен 23 августа с космодрома Байконур.

«Прогресс МС-22» пристыковался к МКС 11 февраля, он доставил более 2,5 т грузов. За полгода с помощью двигателей корабля было осуществлено 10 коррекций орбиты станции.