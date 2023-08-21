Райффайзенбанк введет комиссию в 50% на перевод долларов из других банков

Райффайзенбанк с 1 сентября вводит 50-процентную комиссию за зачисление средств из других банков (входящих переводов) в американских долларах на счета клиентов — физлиц, а также малого и микробизнеса (юрлиц и ИП). При этом комиссия не будет распространяться на зачисление зарплаты в долларах, если у работодателя открыт в банке зарплатный проект, сообщили в пресс-службе.

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«Комиссия составит 50% от суммы перевода, минимум $1 тыс., но не более суммы поступления. Максимальный размер комиссии составит $10 тыс. Банк вынужден ограничивать количество входящих переводов в долларах США в связи с изменением рыночных условий. Мы рекомендуем клиентам использовать другие способы получения платежа», — говорится в сообщении банка.

С 1 августа Райффайзенбанк приостановил прием и покупку долларов и евро в отделениях у физических лиц.

