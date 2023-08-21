«Росатом» приступил к основному этапу строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии

Компания «Атомстройэкспорт» — инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» — дала старт второму, основному этапу строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии.

Об этом сообщает пресс-служба российской госкорпорации.

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«Подрядчиком — венгерской компанией Duna Aszfalt Kft. — начата подготовка к выемке грунта из котлована под будущим шестым блоком. А компания Bauer Magyarország Kft. приступила к мобилизации работ по укреплению грунта и продолжила работы по сооружению противофильтрационной защиты площадки строительства», — говорится в сообщении.

Уточняется, что работы основного периода начаты после того, как 18 августа стороны подписали поправки к контракту о сооружении двух новых энергоблоков, и венгерский заказчик проекта АЭС «Пакш-2», Paks II. Nuclear Power Plant Ltd., выдал соответствующее официальное уведомление, которое в том числе позволило госкорпорации начать производство основного энергооборудования.

«К участию в проекте АЭС "Пакш-2" проявляют большой интерес венгерские и европейские компании, а также компаний из третьих стран», — подчеркивается в пресс-релизе.

В конце минувшей недели на сайте проекта было опубликовано сообщение о том, что подписаны изменения в ЕРС-контракт, позволяющие перейти от подготовительной стадии к непосредственно строительству АЭС. «Так называемый первый бетон будет залит до конца следующего года», — приводились слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Парламент Венгрии в 2009 году одобрил расширение единственной действующей в стране АЭС «Пакш» за счет возведения еще двух энергоблоков; стоимость проекта оценивалась в 12,5 млрд евро. В 2014 году РФ и Венгрия заключили соглашение о предоставлении долгосрочного кредита в размере до 10 млрд евро на возведение станции.

В конце августа 2022 года Управление по атомной энергетике Венгрии выдало «Росатому» разрешение на возведение V и VI энергоблоков АЭС; в мае 2023-го Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о строительстве и финансировании станции.

АЭС «Пакш» построена по советским технологиям и использует российское ядерное топливо, обеспечивая половину всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии.