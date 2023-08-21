Российских школьников будут обучать боевому применению и противодействию БПЛА

Учащиеся российских школ в рамках начальной военной подготовки (НВП) будут осваивать применение беспилотных летательных аппаратов, а также способы противодействия вражеским дронам.

Об этом пишет «Интерфакс». Агентство ссылается на рабочую программу курса внеурочной деятельности «Начальная военная подготовка».

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Соответствующие темы включены в учебный модуль курса «Основы технической подготовки и связи», где отмечается, что школьники должны знать способы боевого применения дронов и иметь представление о ведении разведки местности с помощью БПЛА; в рамках курса учащиеся должны ознакомиться с алгоритмом противодействия беспилотникам противника и выполнять практические действия по управлению аппаратами.

Рабочая программа курса содержится в письме Минпросвещения, направленном в школы.

В декабре прошлого года Минпросвещения утвердило программы образования по шести предметам. Курс основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) дополнен начальной военной подготовкой (НВП), которая будет включать строевую подготовку и воинское приветствие, изучение оружия, в том числе автомата Калашникова, гранат Ф-1 и РГД-5, а также действия в современном стрелковом бою и средства индивидуальной защиты. В июне текущего года глава ведомства Сергей Кравцов предложил переименовать ОБЖ в «Основы безопасности и защита Родины», внедрить новый предмет в школы планируют в сентябре 2024 года.