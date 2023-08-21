Пушилин рассказал о взятии российскими военными трех опорных пунктов ВСУ на Авдеевском направлении

На Авдеевском направлении в ДНР российские войска заняли три опорных пункта противника.

Об этом заявил врио главы республики Денис Пушилин, передает «РИА Новости».

«Что касается Авдеевского направления, порядка трех опорных пунктов противника были заняты нашими подразделениями в направлении населенного пункта Новокалиново», — сказал Пушилин.

Ранее сегодня начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил об уничтожении трех вагонов с боеприпасами ВСУ на Авдеевском направлении. «Ракетными подразделениями южной группировки войск нанесен удар по станции разгрузки Межевая на Авдеевском направлении, уничтожено три вагона с боеприпасами, десять единиц транспортных средств подвоза», — отметил офицер, добавив, что это привело к уничтожению значительного количества живой силы противника.

По его словам, РСЗО «Торнадо-С» ударили по району сосредоточения боевиков ВСУ в районе Новодмитровки.

Авдеевка — один из основных укрепрайонов ВСУ на Донецком направлении; из нее постоянно ведутся обстрелы Донецка.