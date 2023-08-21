Системы столичного производителя помогают модернизировать подход к сбору отходов

Более 50 вариантов систем подземного сбора и хранения мусора разработала московская компания Pandalift, которая специализируется на выпуске оборудования для подъема грузов и на системах парковок автомобилей. Такие разработки позволяют собирать отходы под землей, и их уже применили в 14 российских городах, сообщил 21 августа руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Столичные промышленники активно поддерживают экологические инициативы, совершенствуют свои предприятия, чтобы сделать их экологически чистыми, а также производят продукцию для улучшения состояния окружающей среды. Московская компания Pandalift единственная в стране более 8 лет выпускает инновационные системы подземного сбора и хранения мусора Ecolift. За это время предприятие реализовало более 50 таких систем, которые установлены в 14 городах страны», — рассказал Владислав Овчинский.

В рамках такой системы отходы собирают под землей в стандартные мусорные контейнеры, которые передвигаются на подъемной платформе. В такой системе отсутствует неприятный запах, птицы не растаскивают мусор, он отсутствует и визуально: снаружи приемник отходов выглядит как небольшая урна.

«Мы стали первой отечественной компанией, которая взялась за реализацию такой идеи. Подъемный механизм для линейки Ecolift был разработан нашими специалистами и запатентован. Мы считаем, что система неизбежно станет новым стандартом сбора отходов», – прокомментировал руководитель предприятия Антон Прудников.

Как уточнили в компании, с помощью такой системы можно также вести раздельный сбор мусора. Датчики, установленные в подземный контейнер, сигнализируют об уровне его наполненности. Когда бак близок к наполнению, его наземную часть можно накрыть крышкой, чтобы сделать недоступной для дальнейшего приема отходов.