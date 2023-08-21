СК возбудил уголовное дело после гибели участников экскурсии по московским коллекторам

Следователи СК возбудили уголовное дело после гибели людей во время экскурсии по подземным коллекторам в центре Москвы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Уточняется, что дело заведено по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»); максимальное наказание по этой статье предполагает лишение свободы на срок до 10 лет.

«Организатор экскурсий находится на допросе», — заявил источник агентства.

Экскурсия по коллекторам Москвы проводилась накануне, 20 августа. На город обрушились мощные осадки, в результате чего люди не смогли выбраться на поверхность. Найдены тела троих погибших. Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичных экстренных служб, под землю спустились в общей сложности восемь человек.

Диггерские экскурсии не запрещены законом, однако их организаторы обязаны предупреждать о спусках МЧС, а также иметь схемы с аварийными выходами и точками эвакуации, рассказала агентству «Москва» член координационного совета Союза экскурсоводов России Ирина Стрельникова. Она подчеркнула, что за нарушение требований инструктор-проводник отвечает по закону. «От штрафа в 300 тысяч рублей до 10 лет лишения свободы — в случае, если нарушение повлекло за собой чью-то гибель», — уточнила она.