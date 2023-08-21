Украинский БПЛА сбросил осколочный боеприпас в Белгородской области

Беспилотный летательный аппарат ВСУ сбросил в селе Грайворонского района осколочный боеприпас, поврежден автомобиль.

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслава Гладков.

«Под обстрел ВСУ попало село Новостроевка — Вторая Грайворонского городского округа — противник сбросил с БПЛА осколочный боеприпас для гранатомета», — написал Гладков.

Он уточнил, что пострадавших в результате инцидента нет, поврежден один легковой автомобиль.

В воскресенье, 20 августа, Минобороны РФ сообщило о пресечении террористической атаки БПЛА в Белгородской области; около 14:00 системы ПВО уничтожили два беспилотника над территорией региона, никто не пострадал. В общей сложности над Белгородом и Белгородским районом в период с 13:50 до 14:40 были сбиты три цели, проинформировал Вячеслав Гладков.