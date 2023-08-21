В России начнут производить иранские автомобили

Иранский бренд SAIPA планирует локализовать в России производство своих автомобилей. Об этом представители компании заявили на автомобильной выставке в Москве, сообщает Autonews. Конкретных сроков запуска производства пока не называется, известно только, что его организация рассматривается на одной из бывших площадок Renault-Nissan.

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Представитель компании сообщил, что производить в России планируется седан Shahin и седан P90. Первая модель построена на платформе Toyota B и оснащена турбированным 1,5-литровым двигателем M15TC. Мощность мотора — 112 л.с. и 178 Н·м крутящего момента. Для всех моделей предусмотрены как механическая, так и автоматическая коробки передач.

Седан P90 — это глубокомодернизированный Renault Logan первого поколения. Он оснащен атмосферным двигателем ME16 (модернизированный Peugeot EC5), объемом 1,6 л, имеет мощность 115 л.с. и 147 Н·м крутящего момента. Автомобиль выпускается с «механикой» собственного производства или шестиступенчатым «автоматом» от китайской DAE.

Как пояснил представитель бренда, для организации производства в России выбрана одна из бывших площадок Renault-Nissan, так как у компании большой опыт возобновления производства — до введения антииранских санкций SAIPA сотрудничала с французскими автопроизводителями.