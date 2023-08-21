Владимир Ефимов: в этому году бизнес приобрел у города более 1500 объектов недвижимости

В январе-июле 2023 года бизнесмены Москвы выкупили на торгах более 160 тыс кв м нежилого фонда, что превысило итоги всего 2022 года и в целом стало рекордом за аналогичный период за последние 10 лет. Число заключённых с покупателями договоров превысило 1,5 тыс шт, сообщил 19 августа заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В январе – июле текущего года город заключил с бизнесом свыше 1,5 тыс. договоров купли-продажи объектов нежилого фонда общей площадью 168,7 тыс. кв м. Это превысило показатели за весь 2022 год, когда было заключено почти 1,4 тыс. сделок по объектам общей площадью 119 тыс. кв м», — рассказал вице-мэр Ефимов.

По его словам, итоги этих 7 месяцев по выкупу нежилого фонда обновили 10-летний рекорд. Такой прирост связан с тем, что власти столицы перевели торги и оформление документов в онлайн-формат, предположил Владимир Ефимов. «В результате процесс приобретения городского имущества стал удобнее, договоры заключаются теперь через личный кабинет на Инвестпортале. Кроме того, увеличилось число выставляемых на торги объектов», — отметил вице-мэр.

Наибольшим спросом у предпринимателей пользовались лоты, расположенные на западе Москвы. Здесь было продано 383 коммерческих объекта общей площадью 25,5 тыс кв м, уточнил министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. «Еще 181 коммерческое помещение площадью 23,5 тыс кв мв реализовано в центре города и 177 помещений площадью 9,09 тыс кв м – на юге Москвы», – добавил он. Остальные объекты расположены в разных районах столицы.

Как отметили в администрации города, в приобретенных объектах предприниматели открывают кафе, магазины, выставочные залы и офисы. Таким образом они создают новые рабочие места и развивают городскую инфраструктуру.

Москва – город, развивающий предпринимательство. Напомним, имущество столицы выставляют на торги через Инвестиционный портал Москвы. На нем публикуют документацию, фотографии и условия продажи лотов. Там же можно записаться на осмотр, если такая опция доступна. Аукцион проходит онлайн, так же как и подписание договоров.