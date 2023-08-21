XII Международный фестиваль театров кукол имени Сергея Образцова

Программа представит спектакли 12-ти театров кукол из 3-х стран. Участвуют творческие коллективы Израиля, Ирана, а также из разных городов России: Брянска, Вологды, Красноярска, Нижнего Тагила, Перми, Челябинска, Санкт-Петербурга и Москвы. Также выступит коллектив из ДНР.

Фестиваль призван открыть новые горизонты мира искусства играющих кукол: познакомить зрителей с лучшими современными постановками и новыми тенденциями театра кукол, представить достижения высоких технологий, расширить смысловое поле театра кукол с помощью научных знаний, привлечь в театр прогрессивную аудиторию и молодого зрителя, укрепить культурные связи России с зарубежными странами.

Фестиваль представит зрителю спектакли с инновационными сценическими решениями выдающихся российских и зарубежных коллективов.

Одна из важных задач Фестиваля — разобраться, что такое «технологии чудесного» в театре кукол. Что такое «чудесное»? Должны ли мы поддаваться заманчивым фантазиям о том, что «кукла живая», «имеет свою душу»? Или должны стойко удерживать оборону рационального начала — чудо «оживления неживого» совершают мастера театра: режиссёр, актёры, художники-технологи? Что означает принцип технологичности в театре кукол? Теперь театры будут печатать кукол и декорации на 3D принтере, использовать в спектаклях андроидов, а для написания пьес подключать возможности нейросети? Или все же удастся избежать лобовой атаки прогресса и технологий? Согласитесь, тема к обсуждению более чем актуальна.

Борис Константинов, главный режиссёр ГАЦТК им. С. В. Образцова: «Физик дышит наукой, лирик — поэзией, кукольник — куклой. Сила творящего в его руках и сердце, ни одна наука не подарит кукле самого главного — души. Для меня технология чудесного — в простом: люби то, что создаешь, тогда и чудес в мире станет больше».

Елена Булукова, директор ГАЦТК им. С. В. Образцова: «Для меня важны технологии в широком смысле: инновационные методы взаимодействия Театра со зрителем, воплощение Театра в живом, медийном и цифровом пространствах. При правильных настройках от этих процессов можно ожидать действительно чудесных результатов».

Программу Фестиваля формируют две части: основная — показы спектаклей, демонстрирующих разнообразие технологий чудесного в искусстве театра кукол России и мира, — и профессиональная, куда войдут лекции и мастер-классы ведущих мастеров, артистов, художников и режиссеров театра кукол, а также две конференции: «Инклюзивные проекты в музее и театре кукол им. С. В. Образцова» и «Технологии чудесного в театре кукол».

В течение всей фестивальной программы в фойе театра доступна выставка «ИДЕИ. ЭКСПЕРИМЕНТЫ. ИННОВАЦИИ. 1930 – 2023».

События Фестиваля пройдут на площадках ГАЦТК им. С. В. Образцова и Малого театра. Для некоторых спектаклей предусмотрена возможность онлайн-трансляций в социальных сетях Театра.