50 событий фестиваля «Традиция»

Наши победы, спасение в актуализации традиции, в том, что мы должны перестать гнаться исключительно за чем-то новым. Будучи художниками, а значит ориентируясь на художественный поиск и открытие, мы, тем не менее, не должны забывать о том, ради чего мы ведем поиск, для кого совершаем открытия. Если исключительно для собственного эго, удовольствия, гордыни, то мы, конечно, придём к той кризисной точке, к которой пришла западная цивилизация, потерявшая связь с семьёй, с Богом, с национальными корнями и в общем-то зациклившейся только потребительском формате. Это не принесёт счастья. Когда есть семья, есть бабушки, дедушки, не все из них живы, но мы всех помним, любим, молимся за них, благодарим их в молитвах, вспоминаем песни, которые они нам пели, и понимаем, что наши внуки тоже их должны вспоминать, все будет хорошо. Это фундамент, на котором надо строить настоящую, большую, полноценную счастливую жизнь.