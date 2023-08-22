Американский фармгигант прекратит поставки в Россию важного лекарства

Американский фармакологический производитель MSD заявил о прекращении поставок в Россию препарата против гепатита С.

Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на письмо Минздрава, министерство предупредило федеральные медучреждения о прекращении поставок и производства в стране ряда препаратов, в том числе Зепатира.

По данным издания, это решение не повлияет на поставки, запланированные в 2024 году. В Росздравнадзоре эту информацию уже подтвердили, передаёт РИА Новости.

В частности, в ведомстве сообщили, что ещё в начале июля получили уведомление о прекращении поставок препарата от гепатита С «Зепатира». При этом там также подчеркнули, что это решение не повлияет на поставки лекарства в 2024.

Напомним, на Зепатир приходится почти 20% всех госзакупок лекарств от этого заболевания – на него ежегодно тратится более 1 млрд руб. Аналогов данного препарата в РФ пока нет, хотя, как говорят эксперты, на рынке достаточно других лекарств. Но Зепатир относится к одной из самых доступных схем лечения.

Как ранее писал «Эксперт», в конце марта текущего года президент РФ Владимир Путин заявил, что фармацевтическая отрасль в России демонстрирует положительную динамику, а все специалисты этой сферы вносят огромный вклад в расширение возможностей этой отрасли в стране.

