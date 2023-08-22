Банк России выпустил золотые килограммовые монеты с белками

Банк России с 22 августа выпускает в обращение памятные монеты «Белка обыкновенная» серии «Сохраним наш мир»: серебряные номиналом 3, 25 и 100 рублей, а также золотые номиналом 50, 100 и 10000 рублей. Тираж самой дорогой монеты составит 50 штук, сообщили в пресс-службе ЦБ.

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Серебряные монеты номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925), 25 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 155,5 г, проба сплава — 925) и 100 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 1000 г, проба сплава — 925) имеют форму круга диаметром 39; 60 и 100 мм соответственно.

Золотые монеты номиналом 50 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 г, проба — 999), 100 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 15,55 г, проба — 999) и 10 000 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 1000 г, проба — 999) имеют форму круга диаметром 22,6; 30 и 100 мм соответственно.

На их лицевой стороне расположены рельефное изображение герба РФ, надписи: «Российская Федерация», «Банк России», номинал монеты, год выпуска, обозначение металла по Периодической системе Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. На лицевой стороне золотой монеты номиналом 10 тыс. рублей присутствует еще порядковый номер.

На оборотной стороне серебряной монеты номиналом 3 рубля (тираж 5 тыс. штук) изображена белка, сидящая на ветке сосны; на монете номиналом 25 рублей (тираж 1 тыс. штук) — две белки под сосновой веткой; на монете номиналом 100 рублей (тираж 75 штук) — две белки, заготавливающие корм на зиму.

На золотой монете номиналом 50 рублей (1 тыс. штук) расположено изображение головы белки крупным планом; на монете номиналом 100 рублей (1 тыс. штук) — изображение стоящей на земле белки; на монете номиналом 10 тыс. рублей (50 штук) — белка с двумя бельчатами. На оборотной стороне всех серебряных и золотых монет имеется рельефная надпись «Сохраним наш мир».

«Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений», — добавили в ЦБ.