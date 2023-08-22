Беспилотники получат новый старт в сентябре

В 2024 году в России, по оценке замминистра промышленности и торговли РФ Василия Шпака будет выпущено почти 18 тысяч беспилотников. И это будет почти втрое больше, чем в нынешнем году, когда российские предприятия, как ожидается, произведут свыше 6 тысяч беспилотных авиационных систем (БАС) различных типов: самолетов, вертолетов и мультироторов с разным весом и полезной нагрузкой.

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При этом спрос на БАС составит более 30 тыс. изделий уже в этом году. Такой уровень ежегодного выпуска обещан к 2030 году, сообщил чиновник в рамках завершившегося в воскресенье в подмосковной Кубинке форума «Армия».

«Имею в виду гражданские решения. Понятно, что если мы говорим о военных потребностях, то тут уровень производства намного выше. И надо сказать, нам уже сейчас нужно задумываться об обеспечении конверсии мощностей, задействованных для выпуска военных беспилотников. В последующие годы выпуск будет только расти, удовлетворяя потребности различных отраслей экономики и одновременно укрепляя технологический суверенитет отечественной беспилотной авиации. Это будет происходить за счет снижения импорта БАС и их компонентов», — констатировал чиновник.

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Он также сообщил, что сегодня в России беспилотная авиация представлена более чем 90 организациями — изготовителями БАС и комплектующих. Власти со своей стороны будут всячески поддерживать отрасль. Так, в рамках федерального проекта по стимулированию спроса на российские беспилотные авиасистемы запустят полноценную лизинговую программу, оператором по которой выступит Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК).

«Рассчитываем, что льготные лизинговые условия будут предоставлены на срок от трех до пяти лет по ставке от 3,5 до 7,5% годовых на БАС легкого, среднего и тяжелого классов. Точные параметры будут зависеть непосредственно от класса БАС, получаемого в лизинг. Для целей этой программы ГТЛК закупит и передаст в лизинг широкую номенклатуру БАС после утверждения национального проекта. Сейчас ГТЛК занимается формированием пула заказчиков, и уже достигнуты договоренности о сотрудничестве с властями Томской, Калужской и Сахалинской областей, Хабаровского края, Ненецкого автономного округа», — рассказал Василий Шпак.

Он напомнил, что национальный проект по развитию беспилотной авиации должен быть утвержден в соответствии с поручениями президента Российской Федерации до 1 сентября текущего года. Реализация планируется с 2024 года, однако уже в 2023 году у ФОИВов (федеральных органов исполнительной власти) будет много задач в этой сфере.

«Вкалывают роботы»

Беспилотники еще до начала СВО использовались в разных отраслях экономики, подтвердили «Эксперту» в компании «Беспилотные Технологии». Например, говорит CEO компании Роман Иванов, в сельском хозяйстве — для опрыскивания и контроля посевов, в строительстве, нефтедобывающей промышленности, при разработке карьеров они незаменимы для контроля и мониторинга производственных процессов.

Так же, часто беспилотники используются для доставки грузов. И, конечно же, самом популярное назначение — это фото и видеосъемка. Так что, подтверждает эксперт, в самом деле спрос на беспилотники с каждым годом растет все больше и больше.

Сфера беспилотных аппаратов стала крайне популярной в последнее время, отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Если несколько лет назад модным было заниматься автопилотами для автомобилей, напоминает он, то сегодня это чаще всего беспилотная авиация с приложением к военной сфере. Меж тем, как и в случае с атомной энергией, беспилотные технологии имеют гораздо более широкую сферу применения в мирных целях. Более того, беспилотные аппараты это не только авиация, но и многие другие сферы жизнедеятельности.

Для России с огромными территориями и низкой плотностью населения беспилотная авиация может стать наиболее эффективным решением при обслуживании и использовании труднодоступных районов, уверен аналитик. Беспилотные аппараты могут работать почти круглосуточно, а их стоимость резко снижается за счёт исключения систем обеспечения экипажа.

По сути, констатирует Андрей Кочетков, это контейнер с двигателем и системой навигации. Использование таких дальних аппаратов сократит стоимость доставки грузов, а также снизит риски человеческого фактора. Пилотируемая авиация останется, но уже будет применяться для специальных миссий, а не для рутинных работ.

Указав на наличие и многих других сфер автоматического управления машинами различного назначения, эксперт заметил, что широкое использование беспилотных технологий позволит реализовать мечту Сыроежкина: «Позабыты хлопоты, остановлен бег. Вкалывают роботы, а не человек».