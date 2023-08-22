Число резидентов кластера «Кунцево» в Москве выросло почти в шесть раз

В столичном отраслевом кластере «Кунцево» стало почти в шесть раз больше резидентов по сравнению с 2016 годом - их число выросло до 58 компаний. Размер занимаемых ими площадок увеличился почти в пять раз - до 14,7 тыс.кв.метров. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Число резидентов кластера с 2016 года увеличилось почти в шесть раз. Предприятия динамично развиваются и увеличивают выпуск продукции. Так, суммарная выручка резидентов за последние три года удвоилась, превысив шесть миллиардов рублей по итогам 2022-го», – отметил заместитель мэра столицы.

Как отметил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, рост показателя подтверждает устойчиво растущий спрос на услуги кластера и планомерную реализацию стратегии компаний по локализации производств в столице.

В кластере работают предприятия, специализирующиеся на разработке и производстве текстильной продукции, а также товаров и услуг смежных отраслей легрома. Производители кооперируются, ускоряют процессы и увеличивают объемы производства. Например, «РДФ Групп» производит манекены для портных для большинства швейных компаний «Кунцево». А производитель одежды «Макс-Экстрим», «Эмми» и «Флоренс» регулярно заказывают вышивку у кунцевской компании «Суман».

В отраслевом кластере «Кунцево», которому 16 августа исполнилось семь лет, клиенты могут получить широкий ассортимент услуг: от аренды помещения до поддержки полного производственного цикла (в том числе, помощь в разработке идеи и в организации промышленного производства). В число резидентов кластера входят производитель трикотажных изделий для женщин Tinona, фабрика печати на натуральных и синтетических тканях Dimitex и производитель аксессуаров для путешествий Fancy Armor.

Москва – город с развитым производством. Сфера легкой промышленности представлена в Москве более чем 200 предприятиями, которые активно занимают освободившиеся ниши и удовлетворяют растущий спрос на свои изделия. На заводах и фабриках отрасли занято свыше 10 тысяч человек. Москва создает для предприятий легпрома комфортные условия, которые позволяют развиваться как крупным, так и малым и средним предприятиям.