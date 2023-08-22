Bundesbank: в экономике Германии продолжается стагнация

Продолжающий снижаться спрос на экспорт и высокая учетная ставка, удорожающая кредиты, означает, что в Германии сохраняется стагнация. Вялая немецкая экономика продолжит в лучшем случае топтаться на одном месте, говорится в прогнозе главного банка ФРГ. Экономисты Bundesbank считают, что по итогам третьего квартала, первая экономика Европы, которая страдает от глобального снижения производства, продолжит стагнировать.

Нельзя сказать, что этот прогноз кого-то сильно удивил. Немецкую экономику лихорадит уже второй год. Германия была единственной страной Большой семерки, в которой была рецессия в начале текущего года. Во втором квартале спад закончился, но началась стагнация – в апреле – июне не было зафиксировано никакого роста экономики.

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Увы, нынешняя ситуация не обещает никаких изменений в лучшую сторону. Хотя в нынешних условиях, наверное, немцев должно радовать, что, похоже, не предвидится и особых негативных изменений. Из августовского отчета Bundesbank следует, что промышленный «локомотив» Европы «по-прежнему находится в ослабленном состоянии».

«Производство Германии в третьем квартале в целом, вероятно, вновь не изменится»,- говорится в отчете центробанка. Это значит, что будет нулевой или чисто символический рост, а может и незначительный спад.

Экономисты Bundesbank также отмечают, что давление роста цен ослабевает крайне медленно несмотря на то, что базовая инфляция снизилась до 6,2%. Существует риск того, что рост потребительских цен может застрять существенно выше целевой отметки в 2%. Скорее всего, последняя фаза борьбы с инфляцией, которую ЕЦБ и Bundesbank ведут без особых успехов уже второй год, будет самой трудной.

«Борьбу с инфляцией будет особенно затруднять давление высоких зарплат»,- пишут авторы отчета.

В отчете Bundesbank можно найти и немногочисленные обнадеживающие моменты. Например, отпускные цены немецких производителей снижались в июле значительно быстрее, чем ожидалось. Цены в прошлом месяце снизились на 1,1%. Между тем, экономисты прогнозировали снижение цен всего лишь на 0,2%. Самое большое снижение цен с 2009 года объясняется падением цен на энергоносители и энергию, а также ожиданиями, что инфляция может снижаться быстрее, чем ожидали экономисты.

Стагнация проходит на фоне продолжающегося привыкания самой большой европейской экономики к жизни без дешевых российских углеводородов, за счет которых, как признают на Западе в целом и в самой Германии в частности, немецкому производственному сектору и удалось совершить впечатляющий рывок. Нынешний прогноз Bundesbank не стал сенсацией, потому что о «болезнях» немецкой экономики в последние месяцы не говорил разве что ленивый. К примеру, и МВФ, и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) считают, что ФРГ станет в 2023 году худшей среди наиболее развитых экономик.

Немцам приходится сейчас утешаться тем, что плохи дела сейчас не только у них одних. Так, третья экономика Евросоюза – Италия тоже находится на грани рецессии: в апреле-июне у итальянской экономики был спад на 0,3%.