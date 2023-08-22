Как в России появилась связь четвертого поколения 4G

Как обеспечить скоростную передачу без проводов на больших расстояниях? Над этим вопросом бились лучшие инженерные умы телекоммуникационной отрасли в конце 1990-х. В 2001 году крупнейшие производители телеком-оборудования договорились о выработке единого стандарта беспроводной широкополосной связи WiMax. Как следует из названия, этот стандарт близок по своей сути к Wi-Fi, но при этом отличается рядом преимуществ: если радиус действия традиционного Wi-Fi составляет несколько сотен метров, то WiMax способен осуществлять передачу данных на очень внушительные расстояния в 25–80 километров и при этом имеет высокую пропускную способность — до 75 Мбит/с.

В конце 2000-х WiMax стал активно развиваться во все мире. В России в 2008 году сеть этого стандарта начала внедрять компания «Скартел» (бренд Yota). В 2009 году на базе «Скартела» была создана компания «Экспател», которая продолжила масштабное внедрение продукта в России: сети WiMax были развернуты в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Краснодаре, Сочи.

По заказу компании «Скартел» только за первый год своей работы, компания «Экспател» построила более 1500 базовых станций Mobile WiMax, проложив более 2000 километров волоконно-оптических линий связи. Это обеспечило беспроводной связью дальнего действия сотни тысяч абонентов в России, которые с удивлением обнаружили, что, находясь с ноутбуков вдали от сетей короткого радиуса действия Wi-Fi, они могут иметь скоростной доступ в интернет на дальних расстояниях, быстро пользуясь, например, видеосервисами или пересылая «тяжелые» файлы.

Внедрение WiMax в России было очень успешным: всего за несколько месяцев число абонентов новой сети стало исчисляться сотнями тысяч и к декабрю 2009 года достигло отметки 250 тыс. Ранее, к октябрю 2009-го, Yota вышла на полную окупаемость, заработав, по оценкам аналитиков, свыше 6 млн долларов. Эти достижения заметили в правительстве РФ: Президент Дмитрий Медведев вручил разработчикам Гран-при премии «Прорыв» на молодежном «Форуме победителей».

Успеху WiMax способствовало развитие пользовательских аппаратных устройств и различных сервисов. Например, специально для России тайваньская компания HTC представила первый в мире WiMax-коммуникатор, который позволял работать в сети WiMax, предоставляя доступ к широкому выбору предустановленных сервисов Yota, таких как «Yota-ТВ», «Yota-видео», «Yota-музыка». Позже был выпущен мобильный роутер Yota-Egg, который позволял принимать сигнал WiMax, раздавая его затем по Wi-Fi для ноутбуков, смартфонов и других гаджетов.

Высокий спрос на услуги WiMax нарисовал радужные перспективы для этого стандарта. Многие участники рынка и аналитики предсказывали ему широкое распространение, однако сбыться этим планам было не суждено: появились новые технологии. Прежде всего речь идет о развитии стандарта связи четвертого поколения 4G (Long-Term Evolution, LTE), который сумел быстро перетянуть к себе внимание игроков телеком-индустрии.

Первая коммерческая сеть LTE была запущена в 2009 году в Швеции и Норвегии шведской телекоммуникационной компанией TeliaSonera совместно с Ericsson. Вскоре ведущие операторы связи в разных странах мира, в том числе в России, взяли на вооружение именно этот стандарт. Оказалось, что по ряду параметров LTE превосходит WiMax — это связано с тем, что LTE был разработан немного позднее и инженеры учли в нем ряд недостатков. По мнению специалистов, ключевое преимущество LTE — так называемая селективная диспетчеризация частотных ресурсов, которая позволяет более эффективно использовать частотный диапазон. Кроме того, по сравнению с Mobile WiMax технология LTE позволяет обеспечивать более высокую скорость (с показателями до 3 Гбит/с), и она больше подходит для голосовой передачи данных, имея задержку всего до двух миллисекунд.

В результате развертывание сетей LTE оказалось более экономически эффективным и технологически более перспективным, чем строительство сетей WiMax. Одним из лидеров развития LTE в России опять оказалась Yota, по заказу которой одним из ключевых участников процесса перехода на связь четвертого поколения в России стала компания «Экспател». С 2010 года она начинает модернизацию сети «Скартела» WiMax на стандарт четвертого поколения 4G LTE.

Комплексная деятельность «Экспател» в этом направлении включала в себя проектные и строительные работы по модернизации ранее введенных в эксплуатацию базовых станций, линейно-кабельных сооружений, волоконно-оптических и радиорелейных линий, узлов доступа. Стоит отметить, что все эти объекты одновременно были обеспечены всеми необходимыми инженерными системами, связанными с электроснабжением, соблюдением климатических условий, обеспечением противопожарной безопасности и многим другим.

В общей сложности компания «Экспател» перевела на стандарт LTE почти три тысячи базовых станций в различных регионах РФ — специалисты до сих пор считают это одним из самых масштабных проектов развития мобильной связи в России. В частности, в 2012 году была построена сеть для обеспечения мобильной связью 4G международного саммита АТЭС, который проходил во Владивостоке на острове Русский.

Одновременно стандарт LTE стали активно развивать и другие российские операторы связи: летом 2012 года сеть LTE запустила МТС, постепенно новый стандарт внедряли «Мегафон», «Вымпелком», «Ростелеком». Сегодня LTE является основным стандартом сотовой связи в России. Однако на повестке дня стоит важнейший вопрос перехода в России к услугам сотовой связи пятого поколения — 5G. Здесь уже наметилась тенденция к выпуску качественного и производительного российского оборудования.

В «Экспател» убеждены: дальнейшее успешное развитие телекоммуникационного сектора возможно на основе опыта внедрения передовых технологий, которые происходили на российском рынке за последние полтора десятилетия. «В свое время компания “Экспател” смогла в самые сжатые сроки осуществить переход своих заказчиков на передовую связь четвертого поколения LTE, — говорит Игорь Юзефович, директор компании “Экспател”. — Наработанные за последние годы высокие компетенции российских инженеров являются основой для того, чтобы услуги связи в России продолжали развиваться на уровне мировых стандартов, гарантированно обеспечивая население Россия качественными телеком-сервисами».