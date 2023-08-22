КНР нарастила импорт рыбопродукции из России более чем на четверть

За первые шесть месяцев текущего года Китай импортировал из России 616,3 тыс. т рыбной продукции — на 26,5% больше, чем за тот же период 2022-го.

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Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников (ВАРПЭ). Отмечается, что экспорт в Китай полностью восстановился после локдауна и, более того, превысил показатели допандемийного 2019 года на 4,3%.

По словам президента ВАРПЭ Германа Зверева, в первом полугодии 2023 года РФ экспортировала в Китай рыбопродукции на $1,51 млрд, что на 35,8% превышает результаты января — июня 2019 года. По сравнению с тем же периодом 2022-го стоимость поставок увеличилась на 25,7%.

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Уточняется, что средняя цена ввозимых в Китай фарша и сурими минтая сократилась на четверть по отношению к первому полугодию 2022-го, до $2,09 тыс. за тонну. Стоимость тонны филе минтая составила $2,58 тыс., что на 19% ниже, чем в первые шесть месяцев прошлого года, и на 9% меньше, чем в аналогичный период 2019-го.

Ситуацию с ценами на крабов в ВАРПЭ охарактеризовали также как непростую: средняя стоимость замороженной продукции упала до $12,65 тыс. за тонну, сократившись на 45% к первому полугодию 2022-го и на 38% к аналогичному периоду 2019-го. Цены на живых крабов в настоящий момент на 29% превышают уровень 2019-го, однако в прошлом году они были на 10% выше. В январе — июне 2023 года тонна живого краба продавалась в среднем за $34,5 тыс., отмечают в ВАРПЭ.

В ассоциации напоминают, что продукция из минтая и крабы являются основными экспортными позициями для поставок в КНР наряду с продукцией из сельди, лососевых и трески.