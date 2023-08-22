Меняем иностранный «Софтлайн» на российский

«Софтлайн», ведущий российский поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации, в ближайшее время предлодит держателям ГДР Noventiq поменять их на акции ПАО «Софтлайн».

Noventiq — компания, которая образовалась в результате разделения бизнеса Softline Holdings PLC на российский и международный. Noventiq ведет деятельность за рубежом, а «Софтлайн» — в России.

Зачем нужен обмен ГДР Noventiq на акции ПАО «Софтлайн»?

Как объясняют в компании, многие владельцы ГДР Noventiq — долгосрочные институциональные и розничные инвесторы. Некоторые из них приобрели депозитарные расписки еще на IPO в 2021 г. В то время АО «Софтлайн» являлось неотъемлемой частью глобального Softline Holding, и для российских инвесторов могла быть прежде всего интересна локальная часть бизнеса. Акционер компании счел логичным предложить им возможность обменять ГДР международного холдинга, который больше не имеет бизнеса в России, на акции компании, полностью сфокусированной на российском рынке.

Кроме того, у держателей расписок Noventiq в России сохраняются риски, связанные с хранением и приобретением ГДР, а сама компания Noventiq объявила о делистинге с Московской биржи, который запланирован на октябрь 2023 года. Акции же российской «Софтлайн» будут спокойно торговаться на Мосбирже.

«Рынок, в общем-то понимает, что новый "Софтлайн" — это приблизительно прежний "Софтлайн", но без зарубежных активов и без поставщиков программного обеспечения, — говорит аналитик "Финама" Леонид Делицын. — Но верхние уровни менеджмента, кадры, корпоративная культура, вероятно, сохранены. Кроме того, есть держатели акции Noventiq, которая сейчас непублична, хотя и хочет стать публичной — были планы выхода на NASDAQ через сделку с бланковой компанией (SPAC). Этим инвесторам непросто продать акции или купить дополнительные акции, если они этого захотят. Продать акции нового "Софтлайна" на Московской бирже им будет гораздо проще. У них идея обменять акции непубличной Noventiq на акции публичной "Софтлайн" может вызвать большой интерес».