Минобороны сообщило о больших потерях украинской армии в зоне проведения СВО

Министерство обороны России на брифинге 22 августа сообщило о больших потерях, которые украинская армия продолжает нести в зоне проведения специальной военной операции.

Так, по данным, озвученным официальным представителем ведомства Игорем Конашенковым, за последние сутки на Донецком направлении уничтожено 235 украинских боевиков, 5 БМП, 2 автомобиля, 2 гаубицы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab польского производства, гаубица «Мста-Б» и контрбатарейная радиолокационная станция производства США AN/TPQ-36. При этом здесь подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 3 атаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка и Авдеевка (ДНР).

На Южно-Донецком направлении ударами авиации и огнём артиллерии группировки «Восток» нанесено поражение 4-м скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Макаровки, Старомайорского и Урожайного (ДНР). Уничтожено до 240 боевиков, 2 боевые бронированные машины, артиллерийская система М777 производства США и орудие FH-70 производства Великобритании.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии были отражены 4 атаки подразделений 65-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Успеновка и Работино (Запорожская область). Уничтожено более 125 боевиков, 9 автомобилей, 3 БМП, 2 боевые бронированные машины. Также поражены 11 орудий и 4 миномёта ВСУ, в том числе 3 буксируемые гаубицы М119 производства США, 2 артиллерийские системы М777 производства США, самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, «Cezar» французского производства и орудие «FH-70» производства Великобритании.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке армейской авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили 2 атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ южнее населённого пункта Червоная Диброва (ЛНР). Потери ВСУ составили свыше 50 боевиков, 3 боевые бронированные машины и две гаубицы Д-30.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки отразили 5 атак штурмовых отрядов 41-й, 66-й, 67-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка (Харьковская область), Новоселовское и Райгородка (ЛНР). Уничтожено до 65 боевиков, 4 БМП, 2 автомобиля, гаубица Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районе населённого пункта Табаевка (Харьковская область) уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.

На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения ВС РФ уничтожили до 15 боевиков, 2 автомобиля, 2 артиллерийские системы М777 производства США и гаубицу Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ поражена живая сила и военная техника ВСУ в 139-ти районах. В районе города Орехов (Запорожская область) поражён командно-наблюдательный пункт подразделения 46-й аэромобильной бригады ВСУ. В районе населённого пункта Васильковка (Днепропетровская область) уничтожен склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ.

Российские средства ПВО перехватили 4 снаряда РСЗО HIMARS, а также уничтожили 39 БПЛА в районах населённых пунктов Николаевка, Золотаревка, Новозвановка, Кременная (ЛНР), Берестовое, Кодема, Александровка (ДНР), Новая Каховка (Херсонская область), Мирное и Трудовое (Запорожская область).

За всё время проведения СВО ВС РФ уничтожили 462 самолёта, 246 вертолётов, 5 952 БПЛА, 431 ЗРК, 11 445 танков и других боевых бронированных машин, 1 144 боевые машины РСЗО, 5 996 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 12 372 единицы специальной военной автомобильной техники противника.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 21 августа Конашенков сообщил об улучшении российских позиций на Купянском направлении.

