Минобороны сообщило об уничтожении четырех украинских дронов в Брянской и Московской областях

В ночь на вторник, 22 августа, киевский режим пытался осуществить несколько ударов беспилотниками по российской территории.

Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Два БПЛА обнаружены средствами ПВО и подавлены комплексами РЭБ, потерпели крушение над территорией Брянской области», — указывается в сообщении ведомства. Еще два дрона сбиты над территорией Московской области, рассказали в Минобороны.

«В результате пресеченных террористических атак пострадавших нет», — отметили в министерстве.

Как уточнил мэр Москвы Сергей Собянин, ударные беспилотники были сбиты над Красногорском и под Часцами. В многоэтажке Красногорска, рядом с которой рухнул один из аппаратов, выбиты стекла, повреждены автомобили, передает Telegram-канал «Подмосковье №1».

На фоне очередной атаки дронов из столичных аэропортов Внуково и Домодедово были перенаправлены девять рейсов, сообщает Росавиация. В настоящий момент все воздушные гавани функционируют в обычном режиме.