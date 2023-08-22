Модельный ряд «Москвича» в 2024 году пополнится двумя новыми автомобилями

Автомобильный завод «Москвич» анонсировал выпуск двух новых моделей в следующем году.

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Как пишет ТАСС со ссылкой на презентацию гендиректора предприятия Ханса-Петера Мозера, представленную на форуме IMAF, машины получат названия «Москвич 5» и «Москвич 8».

Сообщается, что в общей сложности в следующем году завод планирует выпустить 44 тыс. машин, в том числе 40 тыс. с двигателем внутреннего сгорания и 4 тыс. — на электротяге.

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Весной прошлого года французская Renault, владевшая московским автозаводом с 1998 года, объявила, что покидает российский рынок. Завод «Рено Россия» стал собственностью столичного правительства, позже его переименовали в АО «Московский автомобильный завод "Москвич"». В августе стало известно, что ПАО «КамАЗ» и правительство Москвы договорились о паритетном распределении долей в капитале АЗ «Москвич» и инвестициях в его развитие в размере 5 млрд руб. Серийная сборка на заводе стартовала в ноябре.

В настоящий момент предприятие выпускает «Москвич 3» на бензине и электромобиль «Москвич 3е».