Мощный ренессанс страхования

«Ренессанс страхование» заработала за первое полугодие 2023 года 7 млрд руб. чистой прибыли, говорится в сообщении компании.

Страховые премии-брутто по всем видам страхования выросли за первое полугодие на 5% относительно показателя годом ранее, составив 52,9 млрд руб.

Наибольшими темпами, на 24,2% до 11,3 млрд руб., выросли премии по накопительному страхованию жизни (НСЖ).

Суть этого продукта заключается в том, что компания не только страхует жизнь, но и выплачивает небольшие проценты по внесенным средствам.

В рекламных материалах страховщиков часто утверждается, что НСЖ позволит накопить средства на крупные покупки. Однако доходность этого вида страхования практически всегда ниже уровня инфляции, поэтому цена желаемой покупки будет расти быстрее, чем капитал клиента.

Реальный положительный доход (выше уровня инфляции) смогут получить наследники застрахованного в случае его кончины, когда выплачивается страховая сумма по факту страхового случая (смерти) и внесенные клиентом средства плюс набежавшие на нее скромные проценты.

О росте финансовой грамотности населения говорит резкое, на 37,7% до 6,1 млрд руб., падение страховой премии по Инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ).

В этом страховом продукте на часть средств страхуется жизнь клиента, а вторая — направляется на инвестиции. Как правило, наибольшая часть «инвестиций» вкладывается в безрисковые ОФЗ или банковские депозиты, а на меньшую — покупаются опционы. Если опционы «сработают», то есть их базовый актив сильно вырастет, то это принесет очень большой доход инвестору. Однако в ИСЖ основной доход получает не клиент, а сама страховая компания.

У очень многих клиентов доходы по ИСЖ оказывались намного ниже доходности банковских депозитов.

На 6% до 4,7 млрд руб. у «Ренессанс страхования» возросло кредитное и рисковое страхование жизни, что объясняется подъемом рынка кредитования во втором квартале 2023 года.

В сообщении компании отмечается, что менеджмент рекомендует совету директоров рассмотреть вопрос о выплате промежуточных дивидендов за первое полугодие в размере 4,3 млрд руб., что составляет 63% от чистой прибыли по МСФО. Если данное решение будет принято, то размер выплаты на одну акцию составит 7,7 рубля, что соответствует 6,6% дивидендной доходности на текущий момент.

Инвесторы сильной отчетности страховщика ждали и заранее покупали его акции. Так, вчера бумага выросла почти на 13%, а в пятницу — на 10%.

По факту выхода отчетности началась логичная фиксация спекулятивной прибыли — к обеду вторника акции «Ренессанса» дешевели на 1,5%.

В целом по бумаге наблюдается устойчивый восходящий тренд от конца марта. За это время капитализация эмитента возросла в 2,2 раза.

Сейчас акции компании торгуются на мощном техническом сопротивлении, пробой которого обещает еще и ускорить подъем.