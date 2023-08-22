Россия остается главным экспортером нефти в Китай

Россия уверенно лидирует по поставкам нефти в Китай. По данным Главного таможенного управления КНР, она больше всех поставила нефти Пекину в первой половине 2023 года и сумела сохранить неофициальный титул главного экспортера «черного золота» в Поднебесную и в июле. Во втором летнем месяце Китай в среднем получал 1,9 млн российской нефти в день. В годовом выражении рост российского нефтяного экспорта в Китай в июле составил 13%. Однако по сравнению с рекордным июнем поставки значительно снизились (на 44%): 1,9 млн бар./д. и 2,56 млн бар./д. соответственно.

На втором месте в списке экспортеров нефти в КНР – Саудовская Аравия. Кстати, у Эр-Рияда в месячном выражении в июле тоже был спад. Причем, тоже очень большой – на 31%. Спад у саудовцев и по сравнению с июлем 2022 года - на 14%. Третье место у Соединенных Штатов, но у них в июле зафиксировано снижение по сравнению с предыдущим месяцем.