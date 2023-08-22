Россия остается главным экспортером нефти в Китай

Россия уверенно лидирует по поставкам нефти в Китай. По данным Главного таможенного управления КНР, она больше всех поставила нефти Пекину в первой половине 2023 года и сумела сохранить неофициальный титул главного экспортера «черного золота» в Поднебесную и в июле. Во втором летнем месяце Китай в среднем получал 1,9 млн российской нефти в день. В годовом выражении рост российского нефтяного экспорта в Китай в июле составил 13%. Однако по сравнению с рекордным июнем поставки значительно снизились (на 44%): 1,9 млн бар./д. и 2,56 млн бар./д. соответственно.
На втором месте в списке экспортеров нефти в КНР – Саудовская Аравия. Кстати, у Эр-Рияда в месячном выражении в июле тоже был спад. Причем, тоже очень большой – на 31%. Спад у саудовцев и по сравнению с июлем 2022 года - на 14%. Третье место у Соединенных Штатов, но у них в июле зафиксировано снижение по сравнению с предыдущим месяцем.
В январе-июне текущего года экспорт российской нефти в Китай составлял 2,13 млн млн бар./д. Это на 13,3% больше саудовского экспорта, составлявшего, по расчетам Financial Times, 1,88 млн бар./д.
Июльский импорт нефти Пекином составил 10,29 млн бар./д. (43,69 млн тонн за месяц). Это на 23,1% ниже почти рекордного июня с 12,67 млн бар./д. В годовом выражении все же июльский импорт оказался на 17% выше. Импортная нефть в июле обошлась китайским налогоплательщикам в 23,9 млрд долларов, а за полгода – 187,3 млрд долларов.
Большая разница по сравнению с прошлым годом вполне объяснима, потому что почти весь 2022 год Поднебесная жила в режиме нулевой терпимости к коронавирусу, а локдауны крупнейших китайских городов, например, Шанхая потрясали всю глобальную экономику. Коронавирусные ограничения, напомним, Пекин отменил в ноябре 2022 года. Китайская экономика начала быстро восстанавливаться, однако в этом году темпы восстановления замедлились. Столь крупное падение импорта в июле – почти на четверть по сравнению с июнем объясняется как раз замедлением восстановления экономики КНР.
Однако импорт нефтепродуктов в отличие от нефти по сравнению с июнем, пусть и ненамного, но все же вырос – 4,5 млн тонн. Это на 2,3% больше, чем было в июне и на 280% (!) больше, чем было в июле прошлого года. Стоимость импорта нефтепродуктов во втором летнем месяце составила 2,2 млрд долларов.