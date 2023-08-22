«Неотправленные письма»: Театр Моссовета поставил спектакль о Донбассе

Главные роли исполнили заслуженные артисты РФ Ольга Кабо и Дмитрий Щербина. Спектакль «Неотправленные письма», повествующий о событиях в Донбассе, будет идти на сцене «Под крышей» Театра Моссовета, на сцене студии «МОСТ» и на гастролях.

Произведение известного писателя Олега Роя написано на сверхактуальную тему, оно повествует о специальной военной операции, но при этом в нем нет батальных сцен, перестрелок, разрывов снарядов. Вернее сказать, все это присутствует в достаточно жестком и откровенном тексте – и ужасы братоубийственной войны, и кровь, и смерть, и ощущение величайшей трагедии народа – но все это дается опосредованным образом, через письма, которые пишут солдаты с линии фронта своим родственникам и товарищам, и через ответные послания, идущие на передовую. 11 писем – 11 человеческих судеб людей, застигнутых катастрофой 20-х годов уже нашего столетия.

Театр Моссовета, или Театр МГСПС, как он назывался в первые годы своего существования, сумел громко заявить о себе именно как театр современной темы, как театр пристально вглядывающийся в окружающую его жизнь, пытающийся творчески переосмыслить и зафиксировать ее на сцене. Спектакль «Шторм», поставленный первым худруком нашего театра Евсеем Любимовым-Ланским по пьесе Владимира Билль-Белоцерковского, стал, по сути, первым серьезным театральным осмыслением событий только что завершившейся тогда Гражданской войны.

Аннотация спектакля.

Письма должны доходить до адресатов, потому что все мы связаны нитью любви, даже если в жизни происходят тяжелые события.

Одиннадцать солдатских писем оказались в руках женщины-почтальона Надежды (Ольга Кабо), которая должна прочитать их, чтобы отправить адресатам. Одиннадцать солдатских судеб переплетаются с судьбами главной героини, ее мужа (Дмитрий Щербина), главврача военного госпиталя, их детей, сотрудников, односельчан...

Там, в тылу, эти письма ждут с нетерпением, и Надежда сделает всё, чтобы каждое письмо дошло до того, кому оно адресовано…

Возрастное ограничение – 16+