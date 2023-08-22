Обнаружены тела всех восьмерых участников экскурсии по коллекторам Неглинки

Все участники незаконной экскурсии по подземным коллекторам реки Неглинка в Москве обнаружены погибшими.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Поисковая операция завершена, уточняет агентство.

Таким образом, общее количество жертв составило восемь.

Ранее в правоохранительных органах сообщили о задержании гендиректора фирмы, которая организовала нелегальную экскурсию 20 августа.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.