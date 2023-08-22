Вновь упавший рубль вытащил рынок акций

Как и накануне, рубль во вторник провел спокойную сессию. Но если в первый день новой недели российская валюта смогла, пусть и чисто символически, укрепиться, то сегодня она потеряла к доллару 0,7%. Последняя сделка прошла по котировке 94,3025 руб. за доллар.

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Картина по рублю значительно ухудшилась. Еще вчера многие аналитики ждали скорого возобновления роста «россиянина» на поддержке со стороны приближения пика налогового периода. А вчерашний боковик в рубле эксперты объясняли необходимостью взять паузу после сильного укрепления на прошлой неделе.

Однако сегодня рубль не проявил никакого желания расти. Более того, примерно на треть упал объем торгов, говоря о том, что экспортеры вновь придерживают валютную выручку.

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Из этого можно предположить, что у них уже сформирована основная часть рублевых запасов для расчетов с бюджетом по налогам. Поэтому в последние дни перед налоговыми платежами приток валюты на рынок может возрасти не настолько сильно, чтобы отправить курс к ожидаемыми аналитиками 90 руб. за доллар.

С точки зрения технического анализа, пара доллар-рубль в последние два дня даже не пыталась штурмовать поддержку 92,5, а сегодня закрылась выше сопротивления 94. Поэтому многие спекулянты могут начать вставать в длинную позицию по паре, то есть покупать доллар против рубля. Впрочем, силы отечественных агрессивных игроков невелики и погоды на рынке они не сделают.

Фонды: возможен новый тренд

На падающем рубле воспрял духом рынок акций, сумев прибавить за вторник 0,8%.

Фишкой дня стали акции «Лукойла», подорожавшие на 4,8% на новости о том, что компания намерена выкупить у нерезидентов до 25% своих акций с дисконтом к рыночной цене не менее 50%.

Новость благоприятна для инвесторов тем ожиданиями, что какая-то часть акций будет погашена и тем самым увеличится доля прибыли на одну акцию. Даже если компания и выведет обратно на рынок некую долю своих скупленных акций, то она заработает на этой схеме, что также отразится на прибыли.

Как отмечает управляющий эксперт департамента стратегии и проектов развития ПСБ Екатерина Крылова, «рыночная цена выкупа составит около 1,1 трлн руб. Выкуп у нерезидентов с дисконтом – мощный позитивный драйвер для бумаг. Если эти планы реализуются, акции «Лукойла» могут подняться к 7475 руб.» Сегодня на закрытии основных торгов на Московской бирже за одну бумагу давали 6567 рублей.

После вчерашней несильной коррекции возобновился подъем акций Московской биржи, которая вот-вот должна порадовать сильным полугодовым отчетом. Некоторые аналитики считают, что краткосрочный потенциал роста этой бумаги составляет 15-20%.

В последние дни в числе лидеров роста периодически появляются акции девелоперов. Сегодня пятерку лучших акций с результатом +4,1% замкнул «Самолет».

Ранее аналитики писали, что для этого сектора очень негативно будет повышение ключевой ставки, которое приведет к росту стоимости ипотеки.

Однако сейчас, по словам риэлторов, наблюдается резкий спрос на недвижимость, и некоторые застройщики не только отменили скидки и «подарки», но и немного повысили цены. Связано это с тем, что многие покупатели недвижимости, которым банки уже одобрили ипотеку, стали в ажиотажном порядке «выходить на сделки» и получать ипотечные средства еще по старым ставкам.

Кроме того, в связи с резким падением курса рубля некоторые состоятельные граждане начали вкладываться в квадратные метры, пока они не выросли в цене вслед за долларом.

Однако этот эффект имеет краткосрочный характер. Скорее всего, аналитики окажутся правыми, и скоро рынок недвижимости ждет упадок.

О том, что рост рынка акций последних дней носит во многом спекулятивный характер, говорит тот факт, что сегодня список аутсайдеров возглавили вчерашние лидеры – НМТП и «Совкомфлот». Таким образом, инвесторы быстро фиксируют часть прибыли, перекладываясь в бумаги, растущие «здесь и сейчас». Правда, коррекционное снижение бумаг обычно в разы меньше их предыдущего роста.

В целом же Индекс Мосбиржи закрылся менее чем в 40 пунктах ниже отметки 3200 пунктов. Аналитики говорят, что закрепление индикатора выше этого уровня может спровоцировать новый восходящий тренд. Но очень многие ждут, что в ближайшее время рынок все-таки будет торговаться в боковике с границами 3000-3200 пунктов.