Вновь упавший рубль вытащил рынок акций

Валюта: спекулянты встают в позицию
Как и накануне, рубль во вторник провел спокойную сессию. Но если в первый день новой недели российская валюта смогла, пусть и чисто символически, укрепиться, то сегодня она потеряла к доллару 0,7%. Последняя сделка прошла по котировке 94,3025 руб. за доллар.
Картина по рублю значительно ухудшилась. Еще вчера многие аналитики ждали скорого возобновления роста «россиянина» на поддержке со стороны приближения пика налогового периода. А вчерашний боковик в рубле эксперты объясняли необходимостью взять паузу после сильного укрепления на прошлой неделе.
Однако сегодня рубль не проявил никакого желания расти. Более того, примерно на треть упал объем торгов, говоря о том, что экспортеры вновь придерживают валютную выручку.
Из этого можно предположить, что у них уже сформирована основная часть рублевых запасов для расчетов с бюджетом по налогам. Поэтому в последние дни перед налоговыми платежами приток валюты на рынок может возрасти не настолько сильно, чтобы отправить курс к ожидаемыми аналитиками 90 руб. за доллар.
С точки зрения технического анализа, пара доллар-рубль в последние два дня даже не пыталась штурмовать поддержку 92,5, а сегодня закрылась выше сопротивления 94. Поэтому многие спекулянты могут начать вставать в длинную позицию по паре, то есть покупать доллар против рубля. Впрочем, силы отечественных агрессивных игроков невелики и погоды на рынке они не сделают.
Фонды: возможен новый тренд
На падающем рубле воспрял духом рынок акций, сумев прибавить за вторник 0,8%.
Фишкой дня стали акции «Лукойла», подорожавшие на 4,8% на новости о том, что компания намерена выкупить у нерезидентов до 25% своих акций с дисконтом к рыночной цене не менее 50%.
Новость благоприятна для инвесторов тем ожиданиями, что какая-то часть акций будет погашена и тем самым увеличится доля прибыли на одну акцию. Даже если компания и выведет обратно на рынок некую долю своих скупленных акций, то она заработает на этой схеме, что также отразится на прибыли.
Как отмечает управляющий эксперт департамента стратегии и проектов развития ПСБ Екатерина Крылова, «рыночная цена выкупа составит около 1,1 трлн руб. Выкуп у нерезидентов с дисконтом – мощный позитивный драйвер для бумаг. Если эти планы реализуются, акции «Лукойла» могут подняться к 7475 руб.» Сегодня на закрытии основных торгов на Московской бирже за одну бумагу давали 6567 рублей.
После вчерашней несильной коррекции возобновился подъем акций Московской биржи, которая вот-вот должна порадовать сильным полугодовым отчетом. Некоторые аналитики считают, что краткосрочный потенциал роста этой бумаги составляет 15-20%.
В последние дни в числе лидеров роста периодически появляются акции девелоперов. Сегодня пятерку лучших акций с результатом +4,1% замкнул «Самолет».
Ранее аналитики писали, что для этого сектора очень негативно будет повышение ключевой ставки, которое приведет к росту стоимости ипотеки.
Однако сейчас, по словам риэлторов, наблюдается резкий спрос на недвижимость, и некоторые застройщики не только отменили скидки и «подарки», но и немного повысили цены. Связано это с тем, что многие покупатели недвижимости, которым банки уже одобрили ипотеку, стали в ажиотажном порядке «выходить на сделки» и получать ипотечные средства еще по старым ставкам.
Кроме того, в связи с резким падением курса рубля некоторые состоятельные граждане начали вкладываться в квадратные метры, пока они не выросли в цене вслед за долларом.
Однако этот эффект имеет краткосрочный характер. Скорее всего, аналитики окажутся правыми, и скоро рынок недвижимости ждет упадок.
О том, что рост рынка акций последних дней носит во многом спекулятивный характер, говорит тот факт, что сегодня список аутсайдеров возглавили вчерашние лидеры – НМТП и «Совкомфлот». Таким образом, инвесторы быстро фиксируют часть прибыли, перекладываясь в бумаги, растущие «здесь и сейчас». Правда, коррекционное снижение бумаг обычно в разы меньше их предыдущего роста.
В целом же Индекс Мосбиржи закрылся менее чем в 40 пунктах ниже отметки 3200 пунктов. Аналитики говорят, что закрепление индикатора выше этого уровня может спровоцировать новый восходящий тренд. Но очень многие ждут, что в ближайшее время рынок все-таки будет торговаться в боковике с границами 3000-3200 пунктов.